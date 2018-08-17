Красивая или безопасная: выбираем школьную форму по советам курганского Роспотребназора

При покупке школьной одежды особое внимание стоит уделить ткани

Последний месяц лета для родителей омрачается бесконечными походами по магазинам в поисках учебников, удобного рюкзака и школьной формы. Если для покупки пособий нужно знать автора и класс, то требований к правильной школьной форме гораздо больше. Главное — безопасность и удобство для ребенка — ведь школьнику в ней и сидеть на уроках, и бегать на переменах.

Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют родителям при выборе обновки к новому учебному году обратить внимание на ткань. Она должна быть натуральной, без неприятного запаха.

— Лучше всего подходят для школьной формы хлопок и лён для осеннего и весеннего времени, шерсть и кашемир — для зимы. Форма с содержанием синтетических волокон может быть дешевле, но на этом все её достоинства заканчиваются. Синтетические волокна могут вызвать аллергию. Кроме того они не дают коже дышать, ребёнок может сначала вспотеть, а потом простудиться, — сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Курганской области.

Специалисты рекомендуют покупать школьную форму подходящего размера. Она не должна быть тесной и причинять ребенку неудобство. Покупать один комплект одежды на неделю тоже не советуют.

— Подберите для ребёнка сразу несколько предметов школьной одежды, чтобы их было удобно менять в течение недели. Для мальчиков это запасные брюки к форме и две –три однотонные рубашки, для девочек — запасная юбка или платье, две — три однотонные блузки, — говорят в пресс-служба управления Роспотребнадзора по Курганской области.

С 16 августа по 4 сентября в управлении Роспотребнадзора по Курганской области действует горячая линия по качеству и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей.