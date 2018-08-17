В Североморске ребенок попал в реанимацию после нападения стаи собак

В четверг вечером мальчик девяти лет подвергся нападению стаи бездомных собак в городе Североморске Мурманской области, сообщает новостной источник РИА . Ребенок вышел на прогулку без сопровождения взрослых.

Мальчик гулял у лесополосы возле электроподстанции города Североморск. Стая собак, обитающая на данной территории, набросилась на ребенка. Мальчик привлек внимание мужчины, проходившего недалеко от места происшествия, криками о помощи. Мужчина спас ребенка, отогнал собак и вызвал скорую помощь, а также полицию.

Ребенка со множественными укусами тела и конечностей доставили в реанимационное отделение городской североморской больницы. Врачи утверждают, что жизнь мальчика в безопасности. Возбуждено уголовное дело по факту 'невыполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека".