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В Североморске ребенок попал в реанимацию после нападения стаи собак
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В Североморске ребенок попал в реанимацию после нападения стаи собак 

Национальный Туристический Союз 1 час назад
Фото: Национальный Туристический Союз
В четверг вечером мальчик девяти лет подвергся нападению стаи бездомных собак в городе Североморске Мурманской области, сообщает новостной источник РИА. Ребенок вышел на прогулку без сопровождения взрослых.
Мальчик гулял у лесополосы возле электроподстанции города Североморск. Стая собак, обитающая на данной территории, набросилась на ребенка. Мальчик привлек внимание мужчины, проходившего недалеко от места происшествия, криками о помощи. Мужчина спас ребенка, отогнал собак и вызвал скорую помощь, а также полицию.
Ребенка со множественными укусами тела и конечностей доставили в реанимационное отделение городской североморской больницы. Врачи утверждают, что жизнь мальчика в безопасности. Возбуждено уголовное дело по факту 'невыполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека".
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