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Лучшее из Британии: Эмма Томпсон и Хейли Этвелл на красной дорожке премьеры «Закона о детях»
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Лучшее из Британии: Эмма Томпсон и Хейли Этвелл на красной дорожке премьеры «Закона о детях» 

Попкорн News 40 минут назад
Фото: Попкорн News
В Лондоне состоялась премьера драмы «Закон о детях», на красной дорожке которой подурачились замечательные британские актрисы Эмма Томпсон и Хейли Этвелл.
Компанию актрисам составили Рассел Тови и также снявшийся в «Законе о детях» Фионн Уайтхед (до этого молодого актера можно было увидеть в «Дюнкерке» Кристофера Нолана). «Закон о детях» повествует о судье Фионе Мэй (Эмма Томпсон), которая должна решить судьбу 17-летнего Адама Генри — смертельно больного подростка из религиозной семьи, возражающей против переливания крови. Приняв решение, Фиона не только не освобождается от груза ответственности, но и меняет собственную жизнь под его тяжестью.
попкорнnews
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