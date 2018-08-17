Лучшее из Британии: Эмма Томпсон и Хейли Этвелл на красной дорожке премьеры «Закона о детях» 

В Лондоне состоялась премьера драмы «Закон о детях», на красной дорожке которой подурачились замечательные британские актрисы Эмма Томпсон и Хейли Этвелл.
Компанию актрисам составили Рассел Тови и также снявшийся в «Законе о детях» Фионн Уайтхед (до этого молодого актера можно было увидеть в «Дюнкерке» Кристофера Нолана). «Закон о детях» повествует о судье Фионе Мэй (Эмма Томпсон), которая должна решить судьбу 17-летнего Адама Генри — смертельно больного подростка из религиозной семьи, возражающей против переливания крови. Приняв решение, Фиона не только не освобождается от груза ответственности, но и меняет собственную жизнь под его тяжестью.
попкорнnews