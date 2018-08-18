Детская ревность: Саша Плющенко попал в передрягу из-за девочки

Пятилетний сын Яны Рудковской Евгения Плющенко ввязался в небольшую потасовку, которая попала на видеокамеру, а все из-за маленькой девочки, которой Саша Плющенко хотел уделить внимание. Впрочем, родители звездного мальчика не увидели в поведении сына ничего предосудительного и показали всем, что и их сыну не чуждо обыкновенное детство.

Младший сын олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, несмотря на свой юный возраст, уже является полноценной знаменитостью. Мальчик всерьез занимается фигурным катанием, и достиг определенных успехов, дающих надежды на его звездное будущее в спорте. В то же время семью часто упрекают, что ребенок растет в строгом режиме, лишен детства и всех его радостей. А потому Яна Рудковская, увидев, что ее сын ввязался в потасовку, лично обнародовала видео, в котором у Саши возникли непримиримые споры со своим сверстником.

Саша обратил внимание на маленькую девочку, которая находилась у своей мамы на руках, и захотел погладить малышку. Однако стоило ему приблизиться к семье, как невесть откуда появился другой мальчишка, явно настроенный против такого общения. Он буквально грудью не подпускал юного фигуриста к девочке и оттаскивал его что есть мочи прочь. В ответ Саша брыкался и даже махал руками, требуя оставить его в покое.

Потасовка ребят попала на камеры видеонаблюдения, откуда и была извлечена на радость умилившейся ситуации Яны Рудковской — ведь вот он, яркий пример того, что ее сын живет полной жизнью, в которой случаются даже вполне безобидные драки. «Вы когда-нибудь видели драку малышей?», — спросила Рудковская от имени своего сына.

Публикация от Гном Гномыч (А. Плющенко) (@gnomgnomych) 16 Авг 2018 в 9:57 PDT Впрочем, интерес Саши Плющенко к маленькому ребенку не удивляет, мальчик не скрывает, что хотел бы иметь родную сестренку и даже спрашивает у своей мамы, когда та сможет родить дочь.