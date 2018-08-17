Курск. Собака покусала 5-летнего мальчика

В травмункте объяснили, почему животные нападают на детей

Сейчас раны на теле Ростислава почти затянулись. Нападение произошло вечером 8 августа на улице Гунатовской. Как сообщил «КИ» отец мальчика, его сын гулял вместе со сверстницей. Дети играли неподалёку от дома, хозяин которого прикармливал двух собак. Одна из них, по его словам, и бросилась на ребёнка.

На крик мальчика прибежала соседка и отогнала животное. После она принесла Ростислава родителям.

— Мы вызвали экстренные службы. Скорая приехала быстро, оказали первую помощь и отвезли в травмпункт на Хуторскую. Потом пришёл участковый, составил протокол, я написал заявление, — пояснил отец мальчика Владимир. — Нам дали направление в судмедэкспертизу. Посетили данное учреждение два раза, там сделали описание полученных ран. Теперь ездим в травмпункт на уколы, а собака бегает по улице до сих пор.

По закону, за нарушение правил содержания животных и причинение вреда здоровью граждан владельцу питомца предусмотрен штраф от двух до пяти тысяч рублей. Собака во дворе мужчины не живёт, однако он признал, что четвероногий принадлежит ему. После того, как участковый передаст материалы в администрацию, владельца собаки оштрафуют.

Однако, по словам родителей ребёнка, морального и физического вреда это не компенсирует.

— Хозяину дома надо было решать или сажать на привязь этих собак или каким-то образом от них избавляться, — отметил отец мальчика Владимир.

Как рассказала «КИ» главный врач Курской областной детской больницы №2 Ирина Михалева, с начала года в травмпункт обратились 108 детей с укусами животных, при этом пострадавших от нападения собак — около половины. Часто дети получают такие травмы от других домашних питомцев, например, хомяков, крыс или в контактных зоопарках. Были, к примеру, случаи, когда родители привозили в травмпункт малышей с укусами обезьян и ежей.

По словам Ирины Викторовны, обращения по поводу укусов бездомных животных скорее исключение из правил — дети чаще травмируются при общении с домашними питомцами. Также, по мнению медика, укусы — ответная реакция на агрессивное отношение.

— Нужно прививать детям любовь к животным, умение вести себя с ними. В конфликтной ситуации человек должен быть умнее животного, но часто получается наоборот, — отметила Ирина Михалева

Тем временем вопрос отлова бродячих животных в регионе остаётся открытым. В начале июля стало известно, что компания «ЭкоСервис» прекратила работу. За полгода работы её сотрудники поймали более 400 животных и потратили на это более 1 миллиона 200 тысяч рублей. Сейчас содержанием собак занимаются волонтёры. За три с половиной месяца они пристроили 60 животных из 90 помещённых в пункты передержки. В то же время зоозащитники объявили сбор средств на покупку участка для строительства приюта для бездомных животных.

Кристина Леонова