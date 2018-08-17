Зачем нужна школа? Топ книг для школьников

Чем ближе школа, тем ближе грусть. Ходить в школу скучно, учить уроки лень, да ещё и проблемы с родителями и одноклассниками опять тут как тут. Никто нас не понимает, все только и думают, как бы замучить. Интересно, зачем? Может, этому есть разумное объяснение? Вы не поверите, но оно есть. И не одно. В топе книг для школьников от издательства «Самокат» найдутся ответы на многие вопросы, которыми задаётся каждый подросток. Например: кому вообще школа нужна?

Ульрих Янссен, Улла Штойренагель. Детский университет. Т. 1 и 2 frekenbooks.ru/product/detskiy-universitet-detey-issledovateli-obyasnyayut-zagadki-mira-kniga-pervaya

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Кто только придумал эту школу?! Там так скучно! И вообще, что за насилие над личностью? А вот профессора Детского университета в Тюбингене подробно и обстоятельно рассказывают, как появились школы и что было бы, если бы их не было. Вот так прочтёшь — и видишь ситуацию под другим углом. Хм-хм… (В первом томе очень интересно про математику — там вообще дошли до того, что математики её не знают!) А ещё профессора в Тюбингене отвечают на другие детские вопросы: почему девочки капризничают, а мальчики дерутся? Почему люди делятся на богатых и бедных? Откуда в небе молния и почему люди смеются над анекдотами, а ещё любят слушать и рассказывать истории? И разные другие животрепещущие вопросы, которые обычно задают дети. Наверное, многим покажется, что они совершенно не связаны друг с другом. Ведь именно так обычно выглядят вопросы детей: кажется, что мысль их скачет с пятого на десятое. Но как только учёные в Тюбингене взялись отвечать на детские вопросы, сразу выяснилось, что каждый по отдельности и все вместе они образуют одно целое. А занимательные лекции о том, как устроен мир, глубоки и, не побоимся этого слова, фундаментальны. Первый том «Детского университета» вышел в прошлом году, а в этом — второй. Будем надеяться на продолжение.

Елена Соковенина. Приключения П. Осликова, ребёнка, который хотел как лучше

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Первоклассник Петя Осликов вовсе не какой-нибудь злодей. И ничего плохого не замышляет. Наоборот, всё время пытается выполнить требования взрослых. Странные люди эти взрослые — вечно им не угодить, и почему-то именно Петя вечно оказывается в эпицентре бушующей стихии. Хотя, казалось бы, человек думал, что он свободен. Что у него есть выбор. Что, например, можно передумать — ну и что же, что о чём-то там договорились, передумать может человек? Или чего-нибудь не хотеть. Или… Положа руку на сердце, бывает, что тут возразишь, бывает разное. Врать плохо, никто не спорит. А что же делать? Прогуливать тоже нехорошо. А ещё бывают сложные ситуации, когда совершенно непонятно, как правильно.

Елена Соковенина. П. Осликов продолжает хотеть как лучше

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Приключения П. Осликова, который хотел как лучше, благополучно продолжаются. Правда, теперь они несколько более остросюжетные. А как лучше — теперь хотят больше мама с папой. Особенно мама. Которая очень старается быть современной, понимающей мамой подростка. Обеспечить понимание, поддержку, найти общий язык. Понять, простить. Не навязываться. Не предъявлять суровых требований — ну, словом, как лучше. Сам Петя много пережил, во многом разочаровался и хотел бы прожить остаток своих дней в покое, вспоминая ошибки молодости. Только ему не дают родители. Родителям, которые хотят понять своих детей, и детям, которые пытаются понять своих родителей.

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Проблема плохого почерка знакома очень, очень многим людям. А вот Честер, по стечению обстоятельств оказавшийся за одной партой с одним… феноменом, придумал для товарища учебник. Только не как писать хорошо, а совсем наоборот, как писать плохо. Так плохо, что волосы дыбом. А ещё это книга о том, как уживаться с одноклассниками, если ты слишком умный. Или наоборот, если все почему-то видят человека с одной-единственной стороны. Эта беда встречается ещё чаще плохого почерка. И, конечно, это книга о дружбе, о понимании и о взаимовыручке.

Есть вещи, которые обычным людям сложно понять. Например, что музыка и математика — одно и то же, просто разные языки. Обычные, нормальные люди владеют только одним таким «языком». А вот способность воспринимать информацию сразу по нескольким каналам, например, слышать цифры и видеть цвет звуков, называется синергией. Главный герой Лёва как раз ею и обладает. Мыслит и чувствует так, что у окружающих паника — больно уж непостижим, да и эмоционален слишком. Но книга Нины Дашевской не только (да и не столько) о синергии, сколько о том, что, если честно, мало кто из нас считает себя обычным человеком. Все страдают от непонимания. Главный фокус в постижении несложной (на самом деле, очень сложной) истины: люди разные потому, что они нужны друг другу. Фотографии предоставлены издательским домом «Самокат».