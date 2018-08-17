В ГУ ПФР №5 стартовал учебный год для внуков пенсионеров и детей многодетных семей

15 августа в ГУ ПФР №5 состоялось первое занятие по английскому языку для внуков пенсионеров и детей из многодетных семей из САО г. Москвы и подмосковных городов Химки и Долгопрудный. Первыми учениками стали ребята, учащиеся вторых, третьих и четвертых классов средней школы. На первом уроке они повторили пройденный школьный курс и научились спрягать местоимения. С этого дня занятия с ребятами, в рамках проекта «Помоги внуку», будут проходить регулярно в здании ГУ ПФР №5.

Цель проекта — помочь детям, испытывающим сложности в овладении школьной программы по английскому языку.

К примеру, как показало первое занятие, ребята не могут составлять предложения в разговорной речи, путаются в произношении звуков. Но зато, все ученики проявили задорный оптимизм и желание изучать серьезно язык.

Так, десятилетняя Арина Сергеева, проявила блестящую память и без запинки рассказала английский алфавит. Более того, помогала всем ученикам освоить учебный материал первого занятия.

— Пенсионеры и многодетные мамы неоднократно обращались к руководству ГУ ПФР №5 — найти возможность помочь их внукам и детям в освоении школьной программы английского языка. Многие из детей не в состоянии сразу освоить базовый курс языка, получают за это неудовлетворительные оценки в школе, что вызывает у ребят апатию и нежелание изучать этот предмет, а денег на репетитора для частных занятий у многих граждан на это нет. Руководство ГУ ПФР №5 решило пойти навстречу пожеланиям пенсионеров, — заявил Александр Акименко , начальник ГУ ПФР №5, открывая новый учебный год.

Он отметил, что в ГУ ПФР №5 уже три года действуют компьютерные курсы, курсы английского языка и шахматная секция для пенсионеров.

По его словам, руководство ГУ ПФР №5 планирует также открыть курсы французского языка для пенсионеров, расширить программу изучения компьютерной грамотности, включив в нее обучение по пользованию смартфонами, планшетами.

Запланировано и открытие творческого клуба «Прометей», где пенсионеры смогут раскрыть свои творческие способности в области литературы, живописи, художественного рукоделия.

Пенсионный фонд, по мнению А. Акименко, должен быть не только бухгалтерией для выдачи денежных пособий, но и своеобразным гуманитарным центром, где пенсионеры смогут общаться, повышать эрудицию и находить занятия по душе. А это — реальный путь к долголетию и жизненной активности наших ветеранов.

После проведенного урока, мама четырех детей, Елена Руденко , которая определила на курсы сразу двух своих детей: дочку Светлану, сына Дмитрия, от имени бабушек и родителей поблагодарила руководство ГУ ПФР №5 за уроки английского.

— Очень приятно, что руководство ГУ ПФР №5 проявило такую трогательную заботу о пенсионерах и многодетных матерях, и преподнесло нам своеобразный подарок, возможность бесплатно совершенствовать знания английского языка нашим детям, — отметила Елена Руденко.