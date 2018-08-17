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Свидетельство о рождении начинают выдавать в роддоме больницы имени В. В. Вересаева
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Свидетельство о рождении начинают выдавать в роддоме больницы имени В. В. Вересаева 

Управа района Дмитровский города Москвы 39 минут назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
С понедельника в роддоме больницы имени В. В. Вересаева появится возможность получить свидетельство о рождении ребенка. Об этом сообщила специалист по связям с общественностью больницы Эльвира Чеснокова.
— Если родители сразу определяться с именем малыша, то важный документ можно будет получить сразу при выписке из роддома. Родителем только нужно собрать пакет документов, а свидетельство оформляет медперсонал больницы, — рассказала Эльвира Чеснокова.
Также сообщается, чтобы получить свидетельство о рождении в роддоме, нужно написать заявление на бланке, который будет предварительно выдан матери в больнице. Для супругов нужно предоставить свидетельство о заключении брака, а всем родителям — оригиналы паспортов. Потребуется и медицинская справка о рождении, которую выдают в роддоме. (ео)
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