Когда мама занята. Возможно ли совместить самореализацию и семью?

— Мам, поиграй со мной, — тонким голосочком ноет младший сын, пока я пытаюсь сконцентрироваться и выдать пару умных мыслей для своих подписчиков. Вообще, я не страдаю отсутствием умных мыслей. Я периодически страдаю чувством вины, что «могла бы с ребенком поиграть», а сама тут посты в инстаграм строчу. Достаточно долго это чувство заставляло меня сжиматься в комочек, когда я выбирала работу, а не катать машинки по полу. А бывало, что я страдала от того, что играю в машинки, в то время, как меня разрывает от идей и мыслей, которые срочно надо записать. Я работаю в сети. У меня свой он-лайн проект, в который вкладываю всю свою душу, силы, время. Это моя реализация. Конечно, в первую очередь я — многодетная мама, но не только. Мне недостаточно быть просто мамой, я понимаю, что дети вырастут. И если я живу только их жизнью и их интересами, то что буду делать, когда они вылетят из гнезда? Да, дети маленькие только один раз и я не планирую работать в ущерб собственной семье. Мне кажется, мой проект родился именно тогда, когда я перестала выбирать между семьей и реализацией и выбрала попытку совместить. В один прекрасный день я увидела море возможностей в он-лайне. Испугалась, конечно. Но решила попробовать. Убедила себя, что ведь я всегда смогу вернуться к тому, что у меня есть и ничем не рискую, попытавшись научиться чему-то новому. Я в этом море совсем новичок, пока только ножки намочила, ну, максимум, по щиколотку вошла. Но уже сейчас я вижу, что это именно то, что мне надо! Расскажу про плюсы и минусы материнской самореализации в сети, какие я вижу для себя на этом этапе.

Немного о моем проекте — полтора года я веду блог в инстаграм, на базе этого блога и моего профессионального развития в области организации пространства родился он-лайн курс, который я запускаю периодически с целью помочь женщинам организовать пространство их дома так, чтобы освободить себе время на эту саму реализацию. Ну или на отдых, кому что важнее. Плюсы он-лайн самозанятости:

я сама себе начальник и только я решаю когда мое рабочее время, сама себе назначаю дэдлайны и определяю критерии хорошо/переделать

я могу работать когда дети в школе/спят/смотрят мультики и не работать, когда у нас какой-то совместный досуг

моя работа поедет со мной в любое путешествие

от меня зависит сколько денег я заработаю. Точнее, это зависит от того, скольким людям я смогу быть полезна

я делаю только то, что мне нравится, развиваюсь в тех областях, которые мне кажутся интересными

«многозадачность» — мое второе имя. Я могу мыть полы и в наушниках слушать важный вебинар или подкаст с интересным человеком. Я могу читать статью или писать пост, когда укладываю детей. Или по дороге в школу я могу сделать все важные звонки.

я научилась концентрироваться и использовать каждый подходящий момент. Например, эту статью я пишу в тот единственный час в середине дня, когда старшие дети еще в школе, а младший уже уснул.

я определяю с кем я буду работать, а с кем нет, выбираю свой собственный комфорт

когда я вижу результаты своего труда в виде благодарностей от людей, с которыми мне посчастливилось соприкоснуться — моя душа поет, я чувствую себя востребованной, я полна энергии и сил, которые достаются полностью моей семье

мои дети видят счастливую маму, у которой глаза горят от того, что она делает.

Минусы:

у меня нет выходных. Вообще. Не важно какой день недели. Но это мой выбор.

у меня нет стабильного заработка. Мне никто не платит зарплату.

в путешествии я на связи, а если идет курс, то телефон из рук не выпускаю.

прежде, чем определить нагрузку, с которой я могу справится, я несколько раз доводила себя до состояния, что мне не до детей и не до реализации. Но это научило меня расставлять приоритеты и регулировать баланс брать/давать в работе и дома.

иногда, даже, когда мы на детской площадке, мои глаза в телефоне или компьютере.

Я точно знаю, что такой выбор подойдет не каждому. Но вполне вероятно кто-то не знает с чего начать. Я начала с того, что стала искать способ как совместить детей и реализацию. На сегодняшний день мне не просто, объем информации и работы колоссальный, только разберешься в одном аспекте — он уже не акуален. В он-лайн мире вселенная обновляется гораздо быстрее, чем в любой сфере, с которой я раньше соприкасалась. Но меня правда прет от того, что я делаю и это дает силы продолжать. Я не знаю как сложится и что я на эту тему скажу еще через год, но сейчас я ни за что не променяла бы эту возможность решать что и когда я буду делать на стабильную зарплату, график работы и отпусков. Ой, проснулся мой малыш! Пойду поиграю с ним с удовольствием и ощущением, что отлично сегодня поработала, пока он спал.