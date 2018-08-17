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Лев пытался добраться до мальчика через стекло в зоопарке
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Лев пытался добраться до мальчика через стекло в зоопарке
Sputnik Эстония
39 минут назад
Женский форум
Фото:
Sputnik Эстония
Этот милый малыш ни о чем не подозревает. Но уже в следующую секунду за его спиной — настоящий лев. Хорошо, что зверь за стеклом! Непонятно, что он хотел: поиграть или полакомиться?
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