Прооперирована девочка, которая выстрелила себе в глаз в Никольском

Ребенок, игравший с отцовским пистолетом, выстрелил себе в глаз. Медики приняли ребенка 16 августа в тяжелом состоянии с застрявшей пулей в глазу. Девочка была прооперирована, по данным врачей в настоящее время угрозы для ее жизни нет.

Как сообщили ivbg.ru в пресс-службе Следкома РФ по Ленобласти, в одну из больниц Петербурга из коттеджа, расположенного в г. Никольское Тосненкого района ЛО, была доставлена девочка в возрасте 4 года 9 месяцев с телесными повреждениями в виде огнестрельного ранения скуловой области, контузией левого глаза.

По данному факту было незамедлительно организовано проведение доследственной проверки.

Около восьми вечера 16 августа 49-летний отец семейства, придя с работы домой, положил принадлежащий ему травматический пистолет марки «Оса» в доступное место, оставив оружие без присмотра. Девочка достала пистолет и по неосторожности произвела в себя выстрел. Ребенок был прооперирован, по данным врачей в настоящее время угрозы для ее жизни нет.