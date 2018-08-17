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Прооперирована девочка, которая выстрелила себе в глаз в Никольском
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Прооперирована девочка, которая выстрелила себе в глаз в Никольском 

Ivyborg.ru 37 минут назад
Фото: Ivyborg.ru
Ребенок, игравший с отцовским пистолетом, выстрелил себе в глаз. Медики приняли ребенка 16 августа в тяжелом состоянии с застрявшей пулей в глазу. Девочка была прооперирована, по данным врачей в настоящее время угрозы для ее жизни нет.
Как сообщили ivbg.ru в пресс-службе Следкома РФ по Ленобласти, в одну из больниц Петербурга из коттеджа, расположенного в г. Никольское Тосненкого района ЛО, была доставлена девочка в возрасте 4 года 9 месяцев с телесными повреждениями в виде огнестрельного ранения скуловой области, контузией левого глаза.
По данному факту было незамедлительно организовано проведение доследственной проверки.
Около восьми вечера 16 августа 49-летний отец семейства, придя с работы домой, положил принадлежащий ему травматический пистолет марки «Оса» в доступное место, оставив оружие без присмотра. Девочка достала пистолет и по неосторожности произвела в себя выстрел. Ребенок был прооперирован, по данным врачей в настоящее время угрозы для ее жизни нет.
Установлено, что семья полная, благополучная, ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадала, в семье есть еще один ребенок.
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Женский форум
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