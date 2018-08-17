Без паники: какие документы понадобятся, чтобы отправить ребенка в детсад, школу или путешествие

Словосочетание «список документов» способно вывести из равновесия любого родителя. Ведь в наших самых страшных кошмарах фотография обязательно окажется не такой, как нужно, со справки потребуют снять копию, а один из документов вообще потеряется. Но не торопитесь паниковать: давайте раз и навсегда разберемся, какие документы нужны, чтобы пристроить ребенка в детсад или школу, отправиться с ним в путешествие или просто сходить в поликлинику.

Поликлиника Детский сад Школа Путешествие

Поликлиника

Для того чтобы прикрепить ребенка к ближайшей поликлинике, вам понадобятся:

— свидетельство о его рождении;

— полис ОМС и СНИЛС ребенка;

— паспорт родителя, который напишет заявление;

— собственно заявление.

В поликлинике вам нужно будет предъявить оригиналы этих документов и оставить в регистратуре их копии, которые надо сделать заранее.

Детский сад Во-первых, чтобы определить ребенка в детский сад, необходимо встать в очередь, причем чем раньше, тем лучше. Сейчас большинство мам и пап делают это сразу после того, как ребенок получит свидетельство о рождении (его номер потребуется для того, чтобы зарегистрироваться в базе). Говорят, что если не поторопиться, места вам может и не хватить, и тогда, скорее всего, придется добираться до садика на автобусе, а не ходить пешком в соседний двор. А вот если очередь уже до вас дошла, вам нужно будет подготовить следующие документы:

— свидетельство о рождении;

— паспорт родителя, который будет писать заявление;

— заявление;

— документы, подтверждающие наличие льгот;

— документы, подтверждающие инвалидность ребенка или другие проблемы со здоровьем, требующие дополнительного внимания (конечно, если таковые имеются);

— копия полиса ОМС ребенка;

— медицинская карта и карта прививок из поликлиники;

— справка об отсутствии инфекций (ее тоже выдадут в поликлинике после успешно сданных анализов).

Школа

Прежде всего, поинтересуйтесь, какие документы потребуют с вас именно в той школе, куда вы собираетесь отправить ребенка, поскольку здесь все зависит от регламента конкретного учреждения. Но будьте внимательны: все необходимые документы должны быть перечислены в отдельном приказе за подписью директора школы. Бумаги, которые там не значатся, с вас потребовать не могут. Итак, вам точно нужно будет подготовить:

— свидетельство о рождении;

— медкарту;

— заявление от одного из родителей;

-паспорт того самого родителя.

Путешествие

Здесь список документов будет зависеть от возраста ребенка, семейного положения его родителей и законов страны, куда вы собираетесь. К примеру, детям тоже нужны визы и загранпаспорта — так же, как и взрослым. Но некоторые государства предъявляют к зарубежным гостям дополнительные требования, с которыми лучше ознакомиться заранее.

Чтобы оформить визу для ребенка, вам нужны:

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— загранпаспорт ребенка (оформляется с рождения);

— свидетельство о рождении (оригинал и копия);

— анкета, заполненная родителем;

— копии российских паспортов родителей;

— фото ребенка согласно требованиям;

— справка из школы (для школьников);

— полис медицинского страховании на время путешествия (приобретается отдельно);

— билеты, подтверждение о наличии брони в гостинице или приглашения;

— копия визы родителя;

— пакет финансовых документов (спонсорское письмо от родственника; документы, подтверждающие родство; справка с работы или выписка со счета спонсора).

Со всех документов нужно снять копии, и сделать это лучше заранее — в визовых центрах ксерокопия обойдется недешево.

Если ребенок поедет за рубеж с одним из родителей, которые развелись, второй должен предоставить официальное согласие на выезд и заверить его у нотариуса. Это правило не действует для путешествий по странам СНГ, но актуально для поездок в страны ЕС или Америку. Если же ребенок собирается покинуть страну один, такое согласие должны дать оба родителя.

А вот когда второй родитель не согласен отпускать ребенка за пределы РФ, такое разрешение можно получить через суд. Кстати, если у родителя и ребенка разные фамилии, может потребоваться и заверенная у нотариуса копия свидетельства о рождении.

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По материалам mel.fm. Фото: bestsemya.ru, bpchel.ru, lovestyle.ru