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В Самарской области общественники и сотрудники полиции организовали увлекательное мероприятие для детей — поездку на остров Зелёненький
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В Самарской области общественники и сотрудники полиции организовали увлекательное мероприятие для детей — поездку на остров Зелёненький 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Общественный совет при ГУ МВД России по Самарской области совместно с пресс-службой главка и сотрудниками полиции организовали для детей уже ставшее традиционным увлекательное мероприятие — поездку на остров Зелёненький.
На комфортабельный теплоход «Металлург» были приглашены около 60 человек — многодетные семьи сотрудников полиции, семьи правоохранителей, которые в данный момент несут службу на Северном Кавказе, родные и близкие тех, кто погиб при исполнении служебных обязанностей. Также на борт теплохода пригласили победителей территориальных этапов конкурса «Полицейский дядя Стёпа».
Во время теплоходной поездки дети и их родители любовались природой и прекрасными видами нашего города. А в это время по радио рассказывали интересные факты о Самаре и её достопримечательностях. Инструктор по профессиональной подготовке полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Самаре провела для детей увлекательную викторину на знание Правил дорожного движения и дорожных знаков.
На острове Зелёненький сотрудники отдела профессиональной подготовки УРЛС ГУ МВД России по Самарской области подготовили и совместно с представителем Общественного совета провели спортивную эстафету, которая включала в себя бег в мешках, прыжки на скакалке, игры с мячом и перетягивание каната. Далее был организован настоящий футбольный чемпионат.
Во время обратной дороги по Волге счастливые дети делились впечатлениями о проведённом времени, а их родители благодарили организаторов за подаренный праздник.
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