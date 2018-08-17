8 популярных, но бесполезных товаров для школы

Первое сентября не за горами, и по всей стране уже не первую неделю работают школьные базары. Заполнились товарами для школы и витрины супермаркетов, и детские магазины, и рыночные прилавки. От многообразия цветных тетрадей, ручек, пеналов и папочек просто рябит в глазах, и выбрать в такой куче только нужное бывает трудно. Поэтому частенько мы просто хватаем то, что приглянулось, и лишь потом понимаем, что на самом деле приобрели абсолютно бесполезную вещь. А чтобы с вами такого не случилось, почитайте, какие школьные товары с большой долей вероятности никогда не пригодятся вашему ребенку.

1. Словари и многотомные энциклопедии 2. Куча одежды 3. Ежедневники 4. Дорогая канцелярия 5. Глобус 6. «Набор химика» 7. Подставки для книг 8. Контурные карты и рабочие тетради

1. Словари и многотомные энциклопедии

Как давно вы доставали с верхней полки Большую советскую энциклопедию? Или словарь Даля? Так вот, на дворе XXI век, и значение незнакомого слова проще и быстрее посмотреть в интернете, а не в многотомном запылившемся словаре. Тем более, все популярные справочники и энциклопедии давно есть в сети. Конечно, книги — это хорошо, но вот приобретать подобные издания специально для своего сына-подростка точно не стоит — он вряд ли оценит.

2. Куча одежды

Всем нам хочется, чтобы наши дети были самыми красивыми среди одноклассников, но переусердствовать с покупкой одежды не стоит. Например, костюмы для торжественной линейки стоят недешево, а носятся, как правило, один раз. На следующий год чадо вырастает — и вот, красивый и дорогой костюм ложится в шкаф, где ему и суждено скоротать свой век. Обычная одежда в школе тоже не нужна, потому что форма — наше все. Да и спортивный костюм из трех предметов вовсе не обязателен: на физру вполне можно ходить в майке и шортах.

3. Ежедневники

Ежедневники и блокноты, даже очень красивые, почти наверняка не пригодятся вашему ребенку. Да, многие взрослые живут по ежедневнику и постоянно делают заметки, а вот детям и заполнить школьный дневник-то бывает лень.

4. Дорогая канцелярия

Мы не хотим экономить на самом дорогом — своих детях, и это, в общем-то, неплохо, но в некоторых случаях траты бывают откровенно неоправданными. Например, из готовальни с десятью предметами школьнику пригодится один-единственный циркуль, а дорогую ручку легко потерять или дать попользоваться однокласснику, а потом забыть. Особенно это касается маленьких детей, в руках у которых, как известно, все горит.

5. Глобус

Сейчас в магазинах представлен огромный ассортимент глобусов: классические, разноцветные, светящиеся, рельефные, деревянные и даже каменные. Но вот пользоваться глобусом по назначению ваш ребенок будет вряд ли. И это не потому что ему «ничего не интересно», просто глобус — это неудобно. Гораздо проще взять атлас, которым, кстати, и пользуются на уроках географии. Да и занимает он на порядок меньше места.

6. «Набор химика»

Химические опыты — одно из самых интересных занятий в школе. Но нужно ли покупать микроскопы и «наборы химиков» домой? Домашние задания обычно не предполагают научных экспериментов, а в школе для этого и так есть все Читайте также

Как собрать ребенка в школу быстро, качественно и недорого?

необходимое. Ребенок вряд ли будет проделывать опыты постоянно — это довольное трудоемкое, хотя и занимательное дело, к тому же, в большинстве случаев во время таких занятий за вашим юным химиком придется присматривать. В довершение цена на химически-физические приборы и наборы для детей обычно высока, поэтому не тратьте деньги зря и оставьте проведение опытов школьным учителям.

7. Подставки для книг

Вам кажется, что подставка для книг — это удобно? Отнюдь, ведь чтобы перевернуть страницу, ребенку придется потратить уйму времени. А если информацию в учебнике нужно найти быстро, то проще вообще отложить подставку подальше, чтобы она не занимала место. Кроме того, такие приспособления нередко бывают неустойчивыми и падают с оглушительным грохотом. Зато за книгой на подставке ребенок может спрятать телефон и весь урок играть в любимую «стрелялку», но это какой-тосомнительный плюс.

8. Контурные карты и рабочие тетради

Не стоит покупать рабочие тетради по всем предметам без разбора, не дождавшись первого учебного дня. Возможно, они вообще не потребуются — у каждого педагога свой подход к изучению предмета, и в его планы проверка рабочих тетрадей может и не входить. То же касается и контурных карт по истории или географии.

Ранее ИА «В городе N» советовало читателям, как выбрать идеальный школьный ранец.

По материалам mel.fm.

Фото: abzac.cc, gorodz.info, bimbasket.ru, puzzleit.ru, firestock.ru, страначудес74.рф, ivona.bigmir.net, melkie.net