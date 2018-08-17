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В Башкирии ищут пропавшую мать с двумя маленькими детьми
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В Башкирии ищут пропавшую мать с двумя маленькими детьми 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Заявлению в полицию написала сестра пропавшей молодой мамы
В Учалинском районе республики ищут 35-летнюю Алию Хайбуллину и двух ее детей, 7-летнего Дениса и 2-летнюю Юлю. В полицию обратилась сестра пропавшей женщины. С ее слов, 9-го июля женщину увез ее бывший сожитель 32-летний Рамис Акзигитов. Предположительно, он прячет женщину на съемной квартире в городе Учалы, где живет со своей матерью.
Дома у пропавшей Алии осталась старшая дочь. Женщина не выходила на связь больше месяца.
Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении пропавших или подозреваемого, просьба обратиться в ближайшее отделение полиции или по телефонам 8–963–135–89–94; 8–963–142–02–53.
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