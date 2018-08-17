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Из роддома с именем: свидетельство о рождении можно будет получать при выписке
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Из роддома с именем: свидетельство о рождении можно будет получать при выписке 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
В московских роддомах ввели довольно удобную для молодых родителей функцию. Теперь, если новоиспеченные мама и папа определились с именем новорожденного, можно будет получить свидетельство о рождении и забыть о походе в ЗАГС.
Конечно, восстанавливающейся после родов маме не придется суетливо бегать по коридорам с кучей бумажек: медицинские сотрудники все сделают сами, нужно только заранее подготовить необходимые документы. И, вуаля: малыш становится счастливым обладателем прекрасного имени, а родители, которые так тщательно размышляли над ним все месяцы ожидания, освобождены от лишней работы и смогут насладиться прекрасным моментом рождения, не прерываясь на формальности.
Главное, что такую возможность предоставляют уже в тринадцати родильных домах столицы, что уже немало, а в скором времени услуга распространится и на остальные. Это значительно упростит жизнь молодых родителей и даст стимул новым ячейкам общества. Кроме того, что все это бесплатно, при выписке семье сразу же дадут набор для новорожденного, в который входят 44 универсальных предмета, в нем можно найти такие необходимые вещи как матрац, одеяло, пеленки, комбинезоны, полотенце, подгузники, ползунки, боди и электронный термометр. А еще для ожидающих пополнения появилась возможность приходить в родильные дома до родов на дни открытых дверей, побывать на своеобразной экскурсии, чтобы пообщаться с врачами и получить советы.
А недавно российский депутат предложил подписывать брачный договор в стенах ЗАГСа прямо перед заключением брака, что должно стать обязательным для всех будущих супругов. Это поможет избежать споров при разделе имущества в случае развода.
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