Жена Марата Башарова показала новые трогательные снимки с мужем и 2-летним сыном 

Не так давно сын Марата и Елизаветы Башаровых Марсель отметил 2-летие. А на днях его мама наконец опубликовала целую серию милых фотографий с этого праздника.
28 июля 2016 года известный актер Марат Башаров стал отцом во второй раз — его вторая супруга Елизавета родила сына Марселя. В этом году в день рождения мама и папа малыша устроили ему веселый праздник с аниматорами, воздушными шариками, вкусными угощениями и катаниями на детских велосипедах, но фото показали лишь сейчас.
«У Марселя было столько счастья и радости, что хотелось разливать в баночки и консервировать… Люблю тебя Сыночек, горжусь ежеминутно, ценю и испытываю бесконечное чувство нежности и трепета…» — так эмоционально подписала Елизавета Башарова подборку праздничных снимков (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).
Напомним, Марат и Елизавета поженились лишь спустя год после рождения общего ребенка — 9 сентября 2017-го. У актера есть также 13-летняя дочь Амели от гражданского брака с продюсером Елизаветой Круцко. Башаров был также женат на актрисе Екатерине Архаровой, с которой развелся с грандиозным скандалом.
Фото: Komsomolskaya Pravda, Anatoly Lomokhov / Global Look Press, Instagram, Facebook