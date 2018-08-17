У Марины Александровой было непростое детство

Актрисе приходилось жить в одной квартире с чужими людьми

Марина Александрова , как известно, сейчас живет счастливо со своим мужем, режиссером Андреем Болтенко , и двумя детьми в большой и удобно расположенной квартире в Москве. Однако актриса не всегда находилась в столько комфортных условиях. В детстве ей приходилось постоянно переезжать, так как папа был военным. До пяти лет Марина вместе с родителями жила в Венгрии, затем ее отца вместе с семьей направили в Забайкалье, а еще через некоторое время — в Санкт-Петербург. Здесь-то будущей артистке и пришлось вкусить тяготы жизни в коммуналке. Об этом актриса рассказала WomanHit.ru «Я — дочка военного. Моего папу, когда он служил в Санкт-Петербурге, поселили в квартиру еще с тринадцатью семьями», — призналась Александрова.

Правда, как уточнила звезда, несмотря на всю тяжесть подобной жизни, сама девочка не сильно страдала: для нее это было, скорее, приключением. Коммунальная жизнь не нравилась взрослым обитателям подобных построек, а ребенку было довольно интересно находиться среди большого количества людей. «Родителям, конечно, было там не очень весело», — отметила Марина.