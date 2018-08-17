Беременную Диану Крюгер сфотографировали на улицах Нью-Йорка

Диана Крюгер , которая сейчас встречается со звездой «Ходячих мертвецов» Норманом Ридусом , ведет довольно скрытый образ жизни, однако и она порой не может избежать преследующих ее фотографов. Сейчас актриса беременна первенцем, и папарацци удалось сфотографировать ее на улицах Нью-Йорка.

42-летняя Крюгер и ее звездный бойфренд не давали комментариев относительно положения актрисы, но Диана выбирала преимущественно наряды свободного кроя, чтобы скрыть увеличившийся живот. Пресса гадала — действительно ли актриса беременна, а инсайдеры продолжали утверждать, что Диана и Норман действительно скоро станут родителями. И вот теперь никаких сомнений точно не осталось — через несколько месяцев Крюгер впервые станет мамой, что невероятно радует ее поклонников. А вот для Ридуса ребенок станет вторым: у него есть 18-летний сын Мингус от модели Хелены Кристенсен

Крюгер признавалась, что неплохо ладит с детьми, ведь у нее есть 3 крестницы, на которых она успела потренироваться в воспитании.

попкорнnews