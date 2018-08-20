Власти передумали ограничивать число детей в российских семьях‍

Работа над законопроектом продолжится.

Ранее стало известно о разработке законопроекта, который с 2020 года должен ограничить максимальное количество детей в семье усыновителя, включая родных и приемных, до трех. Согласно проекту, планируется, что одновременно можно будет усыновить только одного ребенка, за исключением случаев усыновления братьев и сестер, а также тех детей, которые ранее уже воспитывались вместе в другой семье. Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что работа над законопроектом продолжится. К работе планируется подключить ряд экспертов.

Сейчас максимальным числом приемных и родных детей в одной семье считается восемь несовершеннолетних.