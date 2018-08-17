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«Прилетит вдруг волшебник»: тяжело больному мальчику в Красноярске подарили полет на вертолете и коробку эскимо
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«Прилетит вдруг волшебник»: тяжело больному мальчику в Красноярске подарили полет на вертолете и коробку эскимо 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Настоящий праздник подарили волонтеры восьмилетнему мальчику в Красноярске. Ребенок перенес менингоэнцефалит и сейчас находится на искусственной вентиляции легких. Мальчишка очень мечтал полетать на настоящем вертолете, — сообщило «НГС Новости».
Исполнить мечту мальчика взялись координаторы проекта «Мечтатели» и крупный бизнесмен Роман Гольдман, у которого есть личный вертолет. На нем предприниматель вместе с ребенком и его мамой совершили небольшой полет над Красноярском. Приземлившись, Роман, как в знаменитой детской песне, подарил мальчику коробку эскимо.
На земле юного «авиатора» ждал врач-реаниматолог, но, к счастью, его услуги не понадобились. Сбор средств на лечение мальчика продолжается. Если необходимая сумма будет собрана, ребенка отправят на реабилитацию в Германию.
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