Павел Воля и Ляйсан Утяшева проводят каникулы с детьми в Испании

Знаменитый шоумен Павел Воля вывез свое дружное семейство на отдых. Вот только вместо пляжного отпуска юморист предпочел более познавательное и интересное для наследников путешествие, в очередной раз прилетев в Барселону. Яркие семейные снимки Павла и Ляйсан то и дело появляются в ленте Инстаграма. А на одном из них телеведущие даже показали детей.

Дерзкий на сцене и очень заботливый муж и отец в жизни — Павел Воля наслаждается семейным отдыхом в Испании. Мужчина отправился вместе с женой и детьми в Барселону, где семья большую часть времени посвящает пешим прогулкам и экскурсиям. «В Барселоне десятый раз, и каждый как первый. Радуемся, как дети, открываем новые места», — сообщила поклонниками в своем микроблоге Ляйсан.

Телеведущие в самом деле выглядят очень счастливыми и радуют фанатов новыми трогательными кадрами семейной гармонии, напоминая самых обыкновенных туристов, а не звезд российского шоу-бизнеса. На одном из опубликованных снимков Павел даже показал двоих детей, которые после нескольких экскурсий по внутреннему убранству архитектурных шедевров, созданных самим Гауди, решили и сами стать «гаудями».

Напомним, что 39-летний Павел и 33-летняя Ляйсан женаты с сентября 2012 года. У пары растут двое детей: 5-летний сын Роберт и 3-летняя дочь София. Звездные родители неизменно с восторгом рассказывают всем о своих наследниках, но вот их фотографии публикуют крайне редко и лишь с такого ракурса, с которого невозможно было бы разглядеть лица.