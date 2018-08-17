Стас Михайлов с женой трогательно поздравили дочь с днем рождения

Звездные родители очень гордятся своей девочкой.

Сегодня, 17 августа, средней дочери Стаса Михайлова Иванне исполнилось 9 лет. Звездный отец девочки почти сразу с наступлением нового дня разместил в Instagram пост, посвященный ребенку.

Публикация от Стас Михайлов (@stas_mihailoff)

16 Авг 2018 в 2:42 PDT Моя любимая Доченька, как я хочу, чтобы ты была счастлива на этом свете! С твоим появлением наша жизнь с мамой приобрела огромный смысл! Пусть Господь подарит тебе красивую, наполненную смыслом, жизнь, а ты никогда не забывай о Нем и он тебя никогда не оставит! Ты — часть моего сердца! Я тебя люблю! Храни тебя Бог! И всю нашу большую семью! Моя любимая жена, спасибо тебе за это чудо!

— написал нежное поздравление дочери звездный отец.

Мама девочки Инна Михайлова тоже посвятила трогательный пост в Instagram своему ребенку. Она рассказала, что очень гордится подрастающей Иванной.

Публикация от Инна Михайлова (@inamikhaylova)

16 Авг 2018 в 2:11 PDT Моя Куколка, Люблю тебя безумно ❤ Ты не по годам очень мудрый и умный ребенок, с красивой и светлой Душой! Наша с Папой Гордость! ХРАНИ ТЕБЯ ГОСПОДЬ🙏🙏🙏

— с любовью написала Инна Михайлова.

Если женщина достойна продолжения, Если женщине Бог желает сделать комплимент, Он дарит ей дочь, как свет благословения, Как самой светлой нежности акцент! Не знаю, чем заслужила этой святости, Достойна ли я прекрасного вознаграждения… Меня переполняют чувства гордости и радости! Я поздравляю доченьку сегодня с днем рождения🌸🌸🌸,

— процитировала произведение Ирины Гасниковой звездная мама.

Кстати, к поздравлениям Иванне присоединилась и младшая сестра Мария. Девочка прочитала сестре стихотворение и показала, как сильно ее любит. Трогательным семейным видео поделилась Инна Михайлова в своем личном блоге.

Публикация от Инна Михайлова (@inamikhaylova)

17 Авг 2018 в 2:16 PDT «Какие милые, красивые девочки, счастья вам и всего самого лучшего прекрасного. Иванка, с Днем твоего Рождения, пусть все о чем мечтаешь исполнилось, огромного-преогромного тебе счастья ❤️💐🎉🎉🎉», «С Днем Рождения! Очарование Иванка! 👏💖🤗🤗🌸, будь всегда счастливой и радостной 👏🌞💐💕», «Ой, какая прелесть 👍❤️ очень мило, сладко и трогательно.. еще раз с Днем Рождения, Иванка🍭😍😍», «Машенька ❤️ Умничка 👏очень красивые пожелания для сестрички. Ивана С днём 🌹🍰🌹рождения! Всех Благ 😘 Прекрасного вечера в кругу родных и близких ❤️❤️❤️», — прокомментировали ролик поклонники звездной семьи в Instagram.

Напомним, Инна и Стас Михайлов вместе с 2006 года. Их свадьба состоялась в августе 2011 года. У Инны и Стаса есть две совместные дочки — Иванна, родившаяся в 2009 году, и Мария, которая появилась на свет в 2012 году. У Инны Михайловой также есть двое детей от первого брака с футболистом Андреем Канчельскисом : Андрей появился на свет в 1993 году, а Ева — в 1999 году. Оба сейчас живут в Лондоне, а домой заглядывают нечасто. У самого Стаса Михайлова от бывших жены и возлюбленной растут сын Никита и дочь Дарья.

Провожают пАААпу!)

Публикация от Стас Михайлов (@stas_mihailoff)

13 Авг 2017 в 8:59 PDT Публикация от Стас Михайлов (@stas_mihailoff)

16 Дек 2017 в 1:09 PST Публикация от Инна Михайлова (@inamikhaylova)

1 Июл 2018 в 10:13 PDT На сказочном показе @sashakimofficial 👗👌

Публикация от Инна Михайлова (@inamikhaylova)

1 Июн 2018 в 8:02 PDT Фото: Instagram @inamikhaylova, @stas_mihailoff