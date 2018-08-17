Не больше трех: приемные семьи ограничат в численности детей

Максимальное число детей в приемных семьях не должно превышать трех, включая родных. Такой законопроект разработало Минпросвещения, пишет ТАСС

Исключение составят случаи передачи под опеку или попечительство братьев и сестер, а также детей, которые ранее находились под опекой или были усыновлены одним человеком или супругами и воспитывались вместе.

В пояснительной записке отмечается, что в настоящее время количество детей в приемной семье, включая родных и усыновленных детей, не превышает, как правило, восьми. «Данная норма имеет рекомендательный характер, и реально количество детей в приемных семьях значительно превышает указанное число», — отмечается в материалах. Срок вступления в силу новой нормы намечен на 1 января 2020 года.

Еще одно ограничение, которое намерено ввести Минпросвещения, связано с одновременным усыновлением. Планируется, что за один раз можно будет усыновить только одного ребенка, за исключением случаев усыновления братьев и сестер, а также тех детей, которые ранее уже воспитывались вместе в другой семье. При этом документ разрешает усыновление братьев (сестер) в разные семьи, если это не противоречит их интересам. Последующее усыновление станет возможно только через год.

Законопроект также предполагает ужесточение требований к самим будущим родителям. Так, усыновителям теперь понадобится заключение органа опеки и попечительства о способности и готовности принять ребенка на воспитание в семью, включающее результаты психологического обследования, а также заключение об обоснованности усыновления, которое должно содержать сведения о факте личного общения с усыновляемым ребенком.