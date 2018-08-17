Тутта Ларсен подробно рассказала, как разговаривает с детьми о сексе

Звездная мама уверена, что эта тема не должна быть табуирована в семье.

Тутта Ларсен не стесняется публично обсуждать любые темы, касающиеся воспитания детей. Многодетная мама охотно делится со своей аудиторией собственным опытом. На примере своих детей Тутта Ларсен поднимает разные проблемы, которые далеко не все звездные мамы рискнут обсуждать на публике. На этот раз телеведущая подробно рассказала, как обсуждает с детьми тему секса и рождения ребенка.

Публикация от Tutta Larsen, Тутта Ларсен (@larsentut)

6 Авг 2018 в 1:43 PDT Мои дети вполне удовлетворялись информацией о том, что дети рождаются из живота (пупка), а попадают туда через поцелуи, когда папа и мама друг друга любят. Марфа, например, пока не пришла за апдейтом. Но по мере взросления, дети начинают проявлять все больший интерес к телу, у них появляются новые вопросы, они начинают обсуждать это друг с другом. Часто тему подкидывают сверстники, которые что-то разузнали, подглядели и сформировали свою версию ответа на вопрос: что такое секс. Как правило, это что-то отвратительное, стыдное, грязное и тайное. Вот тут очень важно по тем вопросам, которые задает ребенок, по его внезапно усилившейся стыдливости или наоборот возросшему интересу к половой сфере, понять, что пора поговорить. И дать ему адекватную информацию. Чтобы он узнал подробности от вас, а не от своих таких же несведущих ровесников,

— уверенно заявила Тутта Ларсен.

Публикация от Tutta Larsen, Тутта Ларсен (@larsentut)

6 Июл 2018 в 1:35 PDT «Лука пришел ко мне с вопросами в 9 лет, и было ясно, что он уже многое знает, и это его шокирует. Моей задачей было сделать тему секса в нашем общении нормальной и простой. Для меня секс — это естественная часть жизни, такая же необходимая потребность, как еда или сон. И мне кажется, разговор с ребенком здесь должен строиться в максимально бытовом, повседневном тоне. Чтобы вывести тему секса из вот этого контекста стыда и непристойности на уровень нормы и чтобы снять нездоровый ажиотаж. В этом мне помогали «официальные» термины. Пенис, вагина, коитус, эякуляция, сперматозоид, яйцеклетка. Все эти научные слова хороши для рассказа ребенку о сексе, потому что не вызывают непристойных ассоциаций. Легализуют тему. Плюс правила. Как и с едой (мыть руки, обрабатывать продукты термически, есть не на полу и не руками итп), в сексе есть свои правила, в том числе и гигиенические. Какие именно — это правила вашей семьи», — рассказала звездная мама.

Публикация от Tutta Larsen, Тутта Ларсен (@larsentut)

26 Июн 2018 в 12:21 PDT Я стараюсь объяснять детям, что секс — это высшая точка доверия между мужчиной и женщиной. Мужем и женой. Что это сакральное действо, потому что в сексе рождается новая жизнь. Что это удивительное чудо, дарованное людям самим Господом, чтобы они плодились и размножались. Что секс это наслаждение качественное, а не количественное. Что секс как спорт, с разными партнерами и без любви — это блуд и саморазрушение. Что чистота и невинность — это огромная ценность, хрупкий дар, который можно отдать только самому-самому человеку в твоей жизни. И что все, что происходит за дверью спальни супругов — это их дело, если там нет насилия и это устраивает обоих. Помоги нам всем Господь воспитать своих детей в чистоте,

— поделилась своими мыслями Тутта Ларсен.

Публикация от Tutta Larsen, Тутта Ларсен (@larsentut)

14 Май 2018 в 10:00 PDT Я убеждена, что рассказывать ребенку о сексе должны только родители. Не школа, не психологи, не умные книжки, не реклама и кинематограф, не дай Бог. Но для этого, сначала, вы должны рассказать о сексе самим себе. Какие у вас тут правила? Ваш уровень? Что принято у вас в семье? И еще важно учитывать возраст ребенка. Я вижу две крайности. Есть родители, которые категорически избегают этой темы, мол, вот вырастет сам узнает. И есть те, которые обрушивают все подробности физиологии взрослой жизни на ребенка, который всего лишь спросил откуда берутся дети. Я за царский путь, золотую середину. Интерес к тому, откуда я взялся, у ребенка начинается в 4-5 лет. И здесь не нужно врать про аиста и капусту, но и доставать анатомический атлас рано,

— убедительно заявила звездная мама.

«Спасибо за пост!. Из поста я поняла что грамотно доношу информацию своим детям. Спасибо за Вашу мудрость😘», «Спасибо! Когда я говорила с ребенком о его появлении о том, как он у меня в животике появился, мне трудно было подобрать нужные слова и названия (в голове всплывали лотосы, жезлы и пещеры🙈), теперь мне будет проще👍🏼», «Тутта, как всегда, прямо в яблочко-с конкретикой и ничего лишнего!Молодец! 👍☺☺», «Класс, в точку! Я считаю, что главное сначала объясните не физиологическую составляющую, а духовную, объяснить, что это важное событие, это тайна двух людей! Это самое сокровенное!», «Очень полезный пост. Главное, что все доступно, культурно и адекватно. У самой дочь, скоро ей 5. На будущее для себя в заметки», «Как хорошо вы написали. Спасибо! В закладки сохранила. Старшему сыну девятый год, думаю, скоро начнет интересоваться, надо и себя к этому подготовить», — поблагодарили подписчики Тутту Ларсен за откровенный пост.

Кстати, недавно звездная мама рассказывала, как приучала детей к горшку. И самым сложным в этом плане оказался ее младший сын. Но Тутта Ларсен смогла найти к ребенку нужный подход.

Напомним, что 44-летняя Тутта Ларсен трижды мама. В 2005 году в незарегистрированном браке с журналистом и писателем Захаром Артемьевым родился ее сын Лука. С 2009 года знаменитость замужем за музыкантом Валерием Колосковым. В 2010 году у пары родилась дочь Марфа, в 2015-м на свет появился долгожданный сын Иван.

Публикация от Tutta Larsen, Тутта Ларсен (@larsentut)

10 Май 2018 в 11:19 PDT Ни о чем не думается, мозги расплавились, даже плавать уже необязательно. Просто сижу и наблюдаю за этой компанией водоплавающих:). #ларсики#отдыхаемвроссии#нашанарния

Публикация от Tutta Larsen, Тутта Ларсен (@larsentut)

29 Июл 2018 в 11:45 PDT Болеем очень 😂 #ларсики#мундиальнадому

Публикация от Tutta Larsen, Тутта Ларсен (@larsentut)

19 Июн 2018 в 12:57 PDT Фото: Instagram @larsentut