Семья из Подмосковья после решения суда смогла забрать из детдома Петербурга брата их приёмного сына

Семья Елены из Московской области, о которой ранее рассказывал RT, забрала из детского дома Санкт-Петербурга пятилетнего Андрея, брата её приёмного сына. Органы опеки намеревались передать мальчика на усыновление иностранцам.

Как сообщила RT Елена, Андрей сейчас уже почти привык к новой семье. Однако первое время, по её словам, он не мог уснуть ночью и плакал «из-за огромной вороны, которая может прилететь, если он не будет спать, и заберёт его».

«Очевидно, что эти страхи были, как-то связаны с детдомом, в котором он жил», —рассказывает усыновительница. Она считает, что в детдоме приёмному сыну очень тяжело жилось. По её словам, когда она приехала за ребёнком, то опека даже не выдала мальчику никакой одеждой. Новым родителям пришлось привезти вещи для малыша с собой.

Ранее RT сообщил о том, как семья боролась за право воспитывать ребёнка в своей семье и выиграла суд у опеки. Почти целый год чиновники придерживались другой позиции и рассчитывали на усыновление ребёнка иностранными гражданами.