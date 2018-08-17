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Семья из Подмосковья после решения суда смогла забрать из детдома Петербурга брата их приёмного сына
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Семья из Подмосковья после решения суда смогла забрать из детдома Петербурга брата их приёмного сына 

RT на русском 37 минут назад
Семья Елены из Московской области, о которой ранее рассказывал RT, забрала из детского дома Санкт-Петербурга пятилетнего Андрея, брата её приёмного сына. Органы опеки намеревались передать мальчика на усыновление иностранцам.
Как сообщила RT Елена, Андрей сейчас уже почти привык к новой семье. Однако первое время, по её словам, он не мог уснуть ночью и плакал «из-за огромной вороны, которая может прилететь, если он не будет спать, и заберёт его».
«Очевидно, что эти страхи были, как-то связаны с детдомом, в котором он жил», —рассказывает усыновительница. Она считает, что в детдоме приёмному сыну очень тяжело жилось. По её словам, когда она приехала за ребёнком, то опека даже не выдала мальчику никакой одеждой. Новым родителям пришлось привезти вещи для малыша с собой.
Ранее RT сообщил о том, как семья боролась за право воспитывать ребёнка в своей семье и выиграла суд у опеки. Почти целый год чиновники придерживались другой позиции и рассчитывали на усыновление ребёнка иностранными гражданами.
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