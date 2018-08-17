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Я такой же, как ты. Повышение уверенности в себе
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Я такой же, как ты. Повышение уверенности в себе 

Управа района Ново-Переделкино города Москвы 35 минут назад
Фото: Управа района Ново-Переделкино города Москвы
В Отделении социальной реабилитации детей-инвалидов проходят занятия с детьми, направленные на стимулирование двигательной активности.
Физическое развитие особого ребенка, как, собственно, и любого другого ребёнка, проходит определенные этапы — он постепенно овладевает своим телом, учится уверенно находиться в вертикальном положении, удерживать равновесие. Чем слабее мышечный аппарат, тем труднее ребёнку даются такие упражнения. Каждое вновь освоенное движение ребёнок постигает под неусыпным контролем взрослого.
На занятиях в группе «Передышка» ребенок постепенно обретает способность совершать всё более точные движения, тем самым совершенствует навык умения контролировать свое тело в движении.
Кроме того, успешное освоение новых двигательных навыков повышает уверенность ребенка в себе и побуждает его к дальнейшему развитию.
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