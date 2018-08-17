Роды без страха

Роды — долгожданное и волнительное событие, некий итог долгого пути. Неудивительно, что все женщины ждут его с особым волнением. Как сделать так, чтобы переживание не превратилось в панический страх, знают медицинские психологи.

С каждым днем моя беременная подруга все больше волнуется и переживает, хотя прочла немало книг, не единожды консультировалась с врачом, беседовала с рожавшими подругами. Больше всего она боится, что боль при схватках будет невыносимой, она сделает что-нибудь не так и навредит малышу. Все это давние стереотипы, но как с ними бороться, многие женщины не знают. Что делать? Поговорить с психологом. Сегодня наш эксперт — кандидат медицинских наук, заместитель главного врача по медицинской части многопрофильной Городской клинической больницы №13 Департамента здравоохранения Москвы Алевтина Капкаева.

— Многие беременные женщины бояться предстоящих родов. Как врачи вашей больницы помогают им бороться со страхом?

— Даже во время желанной беременности поступающие в больницу женщины ощущают некоторую растерянность и необходимость в руководстве. Об этом свидетельствует почти 45-летний опыт ведения беременных в нашей больнице. Но начну я издалека. Гинекологические отделения, а их два, были организованы еще в 1974 году, когда открылся хирургический корпус больницы, одновременно принявший и беременных.

А уже на следующий год после открытия гинекологические отделения стали базой кафедры акушерства и гинекологии Московского государственного медико-стоматологического университета им. А. И. Евдокимова, которой много лет заведует заслуженный врач России, профессор, доктор медицинских наук Амирхан Торчинов. Именно он в своих работах задолго до появления специальности «медицинский психолог» говорил о психологических составляющих. С середины 70-х годов прошлого столетия сотрудники кафедры работают с беременными женщинами на предмет их психологической реабилитации с учетом различной патологии в анамнезе.

Вот и сейчас коллективом Амирхана Михайловича разработана комплексная клинико-психологическая модель ведения беременности пациенток с замершей беременностью в анамнезе. В период ведения беременности кафедральными сотрудниками всегда осуществляются психологическая диагностика, психологическое консультирование и психокоррекция, а также идет постоянное взаимодействие акушера-гинеколога с психологом.

— Быть мамой непросто, особенно когда выходишь из клиники и отправляешься домой с новорожденным ребенком.

— Наши медицинские психологи учат стать мамой не только во время беременности, но и после родов в Центре восстановительного лечения детей до 3 лет, который начал функционировать в нашей больнице в 2014 году. По поводу воспитания детей существует много теорий, однако в последнее время все больше родителей понимают важность этого вопроса и пытаются осознать свой собственный родительский вклад во взаимоотношения с детьми.