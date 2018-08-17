Юлия Высоцкая умилила поклонников своей детской фотографией

В Сети поразились мудрому взгляду ребенка на снимке.

Российская актриса театра и кино, популярная телеведущая, звездная мама Юлия Высоцкая порадовала поклонников архивным фото. Звезда выложила в личном блоге свой детский снимок. Юлия Высоцкая в день рождения решила показать себя маленькой. 16 августа российской актрисе исполнилось 45 лет.

Публикация от Julia Vysotskaya Official (@juliavysotskayaofficial)

16 Авг 2018 в 3:45 PDT «Ребенок… Отличница. 😍😍🤗🤗🤗», «Такая хорошенькая, а глазки какие вдумчивые!», «Глубокий и мудрый взгляд!», «Серьезная и умные глаза! 👍🏽», «Удивительно осмысленный взгляд у девочки, не детский», «У меня в детстве было точно такое же платье, оно было парадно-выходным и, поэтому, меня в нем сфотографировали у самого именитого фотографа на ту пору в городе 😅», «Вот палец у щечки, бантик в горошек и небольшой наклон головы—точно такая же фотка есть и у меня из детства)))…какая прекрасная девчонка!)», «Сладкая такая на фото! Глаза и брови восхитительны!», — не смогли сдержать восторженных эмоций поклонники телеведущей в Instagram.

Напомним, Юлия Высоцкая стала женой Андрея Кончаловского в 1998 году. В 1999 году у пары родилась дочь Мария, в 2003 году на свет появился сын Петр. Юлия Высоцкая очень редко делится фото с детьми в Instagram.

Однако пользователи смогли заметить, что сын Петр невероятно похож и на актрису, и на своего отца, кинорежиссера Андрея Кончаловского.

«На вас, Юлия, очень похож», «Похож на папу», «Петенька так похож на маму», — разошлись во мнениях пользователи Сети. Единогласно отметив, что мальчик растет очень красивым: «Какой красивый сын, порода!», «Помню вашего сыночка в программах. Такой маленький был и озорной. А сейчас парень такой стал. Красивый!», «Очень красивый мальчик».

Отметим, Юлия Высоцкая стала пятой женой Андрея Кончаловского. Кроме Марии и Петра у режиссера есть сын Егор Кончаловский (1966 года рождения) от второго брака, дочь Александра (родилась в 1970) от третьего брака, дочь Дарья (1980 года рождения) от отношений с актрисой Ириной Бразговкой . А также дочери Наталья (1991) и Елена (1993) от четвертого брака.

Кстати, Андрей Кончаловский раскрыл секрет счастливого брака с Юлией Высоцкой. Режиссер рад, что встретил супругу в зрелом возрасте.

По словам мужчины, будь моложе, брак вряд ли мог бы просуществовать так долго: «Я был абсолютно другой человек. Меня интересовало только то, что за горизонтом, и мне ничего не стоило собрать чемодан и уйти», — поясняет режиссер.

Юля говорит: ты мне чужой. Мои дети — они мои, а ты можешь быть, а можешь и не быть… Это правильно!

— заявил Андрей Кончаловский.

По словам Кончаловского, главное — чтобы жена не растворялась в браке и держала супруга на некоторой дистанции.

К слову, некоторое время назад «Летидор» подготовил обширный материал о семье и дочери Кончаловского и Высоцкой (в октябре 2013 года Мария попала в автомобильную аварию и длительное время находилась в коме).

Фото: Instagram @juliavysotskayaofficial