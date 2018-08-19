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Объявления, написанные детским почерком с просьбой о помощи появились на улицах Волгоград
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Объявления, написанные детским почерком с просьбой о помощи появились на улицах Волгоград 

Авторадио 1 час назад
Фото: Амител
Их автор — местный шестиклассник, чья мать тяжело заболела. Женщина перенесла инсульт, ей выписали дорогое лекарство, которого, как оказалось, в аптеках города нет. Мальчик решил обратиться за помощью, многие откликнулись, у кого-то оказался дома этот препарат, они передали его больной матери ребенка. Сейчас выясняется, почему врач не выписал пациентке аналог лекарства. В местном Минздраве ситуацию комментировать отказались, сообщают «Вести». По их данным, рецепт на другой препарат женщине до сих пор не выписали.
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Женский форум  Ещё 4 источника 
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