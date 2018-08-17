Кристина Орбакайте показала видео, как они всей семьей учатся играть в гольф

Звездная мама с пользой проводит свободное время.

Известная певица Кристина Орбакайте поделилась на странице в Instagram семейным видео. Звездная мама вместе с мужем и дочкой Клавдией учится играть в гольф. Поклонники поздравили семью с первыми спортивными успехами в новом виде спорта.

Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)

17 Авг 2018 в 4:35 PDT Еще один вид спорта осваиваем всей семьей 🏌️‍♀️🏌️‍♂️,

— рассказала Кристина Орбакайте.

«Талантливые люди талантливы во всем!», «Ваша семья и семья Аллы и Максима это предмет для подражания и восхищения. Молодцы», «Если люди талантливы, то всем! 👍👍Папа, мама, я -спортивная семья! ❤️», «Супер! Отдых, спорт и всей семьей— самое лучшее время для любящей семьи! Отличных успехов! Слышала, что это не так то и легко, хотя бы попасть по мячику, а если еще и в лунку попадешь— высший пилотаж! ☝🏻️👍🏻✊🏻😃👏🏻», — порадовались за звездную семью подписчики в Instagram.

Отметим, что большую часть лета Клавдия провела без мамы. В июне Кристина Орбакайте призналась, что много времени планировала провести в разъездах по работе, дочь передать бабушкам и дедушкам, а отдых семьей запланировала на август.

Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)

31 Мар 2018 в 5:48 PDT Кстати, поклонники звезды уверены, что дочь Клавдия — копия своего папы.

Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)

2 Авг 2018 в 8:06 PDT Стоит отметить, что подписчики Кристины Орбакайте очень любят ее семейные снимки. Неудивительно, что они тут же начали обсуждать, на кого похожа девочка. И если на предыдущих снимках пользователи чаще видели сходство девочки с ее знаменитыми мамой или бабушкой, то на этот раз большинство решили: Клавдия все же растет копией папы. «Хорошенькая. Папина дочка», «Копия папы!», «Папина доча, такое милое создание😄😍😘», «Копия отца», «Вся в папу», — пишут пользователи.

Фото: Instagram@orbakaite_k