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Детский писатель Усачёв посоветовал включить книги о Гарри Поттере в школьную программу
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Детский писатель Усачёв посоветовал включить книги о Гарри Поттере в школьную программу 

Говорит Москва 33 минуты назад
Фото: Говорит Москва
«Вообще вещь прекрасная. Конечно, её надо включать в программу. Очень точно угадала госпожа Джоан Роулинг. Вот отлично написанная вещь, в детстве я прочитал бы запоем. И я понимаю, в чём секрет успеха. Не только в том, что здорово придуманы приключения, фразы и всё такое прочее. Суть в том, что она очень точно угадала социальный адрес. Представьте, сидит какой-нибудь ребёнок, причём в обществе довольно жёстком. Он понимает, что никогда никуда не выберется, ну в лучшем случае будет старшим клерком. И вся эта социальная штука для него заканчивается.
И ту Гарри Поттер сказал: „Ты не знаешь, кто ты. Может быть, твои родители волшебники. В тебе существует некое волшебство“. Она очень точно попала в психологию ребёнка, а каждый ребёнок мечтает быть кем-то. Социальность ему очень сильно подрезает крылья. А тут ему дали такую возможность. И вот это в большей степени способствовало успеху, чем даже стиль написания.
С Иваном-дураком ребёнок себя вряд ли ассоциирует. А Гарри-то вот здесь вот, он, может быть, в соседнем доме живёт».
Андрей Усачёв также пояснил, почему Союз писателей отклонил инициативу о включении книг Джоан Роулинг в обязательную школьную программу ранее.
«Почему в Союзе писателей кроме всего прочего ругали Поттера? С одной стороны, я не хочу обижать РПЦ, у них свои сложные отношения с волшебством, колдунами и все такие вещи. Но вообще очень много было зависти — какие-то американцы, это не наше все. В этом есть патриотический бред (я не ругаю патриотизм как понятие), благодаря которому заявляли «это наше», плохенькое, но наше. Но детей надо кормить нормальными продуктами.
Много зависти было — сколько было всяких продолжений, и Емец заявлял нагло совершенно, что Гарри Поттер это какая-то фигня, что он написал лучше — у него была какая-то Таня Гроттер, Это всё идет от бедности, от завистливости».
В 2016 году с таким предложением выступил депутат заксобрания Ленинградской области. Однако тогда идею не поддержали. Союз писателей выступил против включения произведений Роулинг в школьную программу — глава организации Валерий Ганичев настаивал на изучении «реальной» классической литературы, а фантастические книги о мальчике-волшебнике назвал «вызовом для энтузиастов».
В августе 2018 на просьбу «Говорит Москва» прокомментировать включения книги в обязательный список для чтения в департаменте образования Москвы заявили, что существует три категории — в первую входит общеобязательные книги, вторая –литература для самостоятельного чтения, третью учитель составляет сам и может вариативно вносить туда любые соответствующие произведения.
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