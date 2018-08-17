ПМЦ устраивает масштабный праздник в честь трехлетия своего аккаунта в Instagram

«Мать и дитя» приглашают гостей на семейную вечеринку.

Перинатальный Медицинский центр «Мать и дитя» приглашает всех желающих на семейную вечеринку, которая приурочена к 3-летию Instagram-аккаунта @aist_i_kapusta. Мероприятие состоится 25 августа и обещает быть полезным и интересным не только для детей, но и для родителей. Во время вечеринки психологи, акушеры-гинекологи и репродуктологи проведут лекции, а также ответят на интересующие вопросы. Также на мероприятии можно будет узнать, как полезную еду сделать вкусной, научиться укреплять мышцы спины и рук, узнать секреты сохранения красоты во время беременности и после родов, освоить технику схваток без боли и многое другое.

И пока мамы будут общаться со специалистами, малышей развлекут аниматоры в детской зоне. Также гостей будут ждать выступление балета «Тодес» и участников шоу «Голос. Дети». Кроме этого планируется проведение лотереи с различными призами, а также будет разыграна недельная путевка на Кипр для всей семьи. Зарегистрироваться на мероприятие можно здесь.

Фото: shutterstock.com, пресс-служба