Опасный сезон. Как беспечность взрослых приводит к детским травмам

Время повышенной угрозы

В прошлом году более 135 тысяч несовершеннолетних оказались на больничных койках из-за полученных травм. По словам главного детского травматолога Петербурга Алексея Баиндурашвили, чаще всего во время каникул малыши попадают в больницы с переломами конечностей.

— Причина 75% травм, полученных летом, — безнадзорность. Дети предоставлены себе. Когда нет уроков и спортивных секций, избыток свободного времени толкает их на авантюры, которые без присмотра взрослых могут привести к грустным последствиям, — говорит эксперт.

Зачастую, выезжая за город, взрослые расслабляются, забывая об опасностях, которые поджидают их детей на природе.

Так, этим летом в Сертолово маленький ребёнок отравился жидкостью для розжига костров. Пока взрослые занимались шашлыками, малыш решил утолить жажду, хлебнув из бутылки. С термическими ожогами маленького пациента доставили в больницу.

Другая трагедия произошла в Ломоносовском районе. Двухгодовалый мальчик упал в пожарный водоём. Его родители были на даче, в нескольких шагах от места происшествия, и не заметили, как кроха ушёл со двора. Ребёнка вытащили из воды, но спасти его не удалось.

Ещё одна летняя угроза -борщевик. Дети не понимают, насколько опасно это растение, и получают сильные химические ожоги.

— Перед каждыми каникулами проводите ликбез, покажите ребёнку картинки опасных растений, ягодных кустов и объясните, почему их нельзя даже трогать, — рекомендует эксперт. — Далеко не всё, что привлекательно выглядит, можно есть.

Дети не умеют летать

Практически каждую неделю появляются данные о падении малышей с высоты. Так, недавно в Петроградском районе несчастье произошло в квартире на Левашовском проспекте. Пока взрослые отвлеклись, четырёхлетний мальчик влез на подоконник и опёрся на злополучную москитную сетку. При падении с пятого этажа он получил сотрясение мозга, растяжение и компрессионный перелом. Хуже обстоят дела у трёхлетнего ребёнка, который также по недогляду мамы упал с третьего этажа дома на проспекте Раевского. Его госпитализировали в ДГБ № 5 с многочисленными переломами и ушибами. Пока он в реанимации.

Эксперты отмечают, что выполнение нескольких простых правил может предотвратить трагедию.

— Не оставляйте окна открытыми, когда выходите из комнаты. Многим родителям кажется, что малыш не способен даже дотянуться до подоконника. В действительности же даже годовалые могут забраться в самые труднодоступные места. Особенно если вблизи окон стоит мебель, — комментирует участковый Фёдоровского городского поселения Алишер Рахимов. — Постоянно объясняйте чадам, где можно ушибиться, обжечься, упасть. Рассказывайте, как нужно себя вести, чтобы не случилось беды. Дети внушаемы, если несколько раз повторить им, что подходить к окну нельзя, они всё поймут и запомнят.

По словам специалиста, не стоит использовать москитную сетку без соответствующей защиты окна. Малыши воспринимают её как некое препятствие и уверенно опираются. Помните, что она не рассчитана на вес даже годовалого ребёнка. Помогут избежать несчастья установленные блокираторы, которые будут препятствовать самостоятельному открытию окна.

— Не акцентируйте внимание малыша на проёме, чтобы он не воспринимал его как что-то интересное. Не ставьте кроху на подоконник, показывая машинку внизу или птичку, — подчёркивает эксперт. — Ну и главный совет: никогда не оставляйте ребёнка без присмотра. Особенно это актуально для детей до трёх лет. Не разрешайте ему играть одному вблизи открытых окон, а если уж вы вышли, то не забывайте закрыть форточку. Эти нехитрые правила позволят спасти немало детских жизней.