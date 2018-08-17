Минпросвет хочет ограничить количество приемных детей до трех

Подготовленный министерством просвещения РФ законопроект может ограничить максимальное число детей в семье усыновителя. Как сообщили «Известия», в ней должно быть не более трех детей.

Исключение сделают в случае усыновления братьев или сестер, а также детей, которые были усыновлены одним лицом или супругами и воспитывались вместе.

Одновременное усыновление нескольких детей также разрешат только в случае братьев и сестер. В стандартной ситуации ведомство разрешит брать только одного ребенка.

В пояснительно записке к законопроекту сказано, что сейчас рекомендовано отдавать в приемную семью не более восьми детей. Однако в реальности эта цифра гораздо больше. Авторы законопроекта надеются, что эта мера позволит избежать риска возврата детей-сирот.

Издание также сообщает, что законопроект уже поддержало большинство субъектов страны. В случае принятия, он вступит в силу с 1 января 2020 года.