«Словно девочка!»: многодетная Кожевникова в мини-шортах позирует с сыном

Актриса Мария Кожевникова опубликовала фото, на котором она сама выглядит, как юная девушка с младенцем на руках. Именно так отметили поклонники артистки, по достоинству оценив ее фигуру. В мини-шортиках и летних босоножках на удобной платформе Мария смотреться не только эффектно, но и стильно. Молодая мама следит за модой и в курсе всех последних бьюти-технологий.

«Словно девочка!», «До чего же хороша: мать и дитя!», «Мария, Вы превосходная мама и актриса», «Приятно посмотреть, такая жизнерадостная», «Мечта любого мужчины, красивая и ухоженная женщина, заботливая мама», «Стиль до мелочей, и как с тремя детьми все можно успевать?!» — задаются вопросом поклонники актрисы.

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Мария Кожевникова перестала скрывать младшего сынаНе так давно младший сын Марии Кожевниковой отметил свой первый день рождения. Мария наконец решила выложить снимки с наследником.

«Работа матери — самая высокооплачиваемая, потому что за нее платят любовью», — отметила Кожевникова, показав фото с подросшим сыном.

Кожевникова не скрывает, что безгранично счастлива, что воспитывает сыновей, которые стали для нее центром Вселенной.

«В общем, это вселенское счастье быть твоей мамой, и я, видимо что — то сделала хорошее в этой жизни, что Господь мне послал такой подарок! Моя любовь, мой царь, а именно так переводится твое имя! Я люблю тебя бесконечно и буду молить Бога за тебя! Живи, радуйся, постигай, достигай, а мы, вся твоя большая семья всегда рядом!» — написала в своем микроблоге актриса.

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Мама троих детей 33-летняя Мария Кожевникова вышла замуж за бизнесмена Евгения Васильева еще пять лет назад. Пара скрепила отношения перед Богом в одном из соборов в Ницце. В 2014 году у супругов родился сын Иван, в этом году малышу исполнится 4 годика, в январе 2015 года Мария Кожевникова родила сына Максима. А в июле 2017-го на свет появился третий ребенок пары, супруги на протяжении целого года скрывали от публики имя малыша.

«За третью беременность я набрала меньше, чем за предыдущие две, и это было сильно ощутимо! +27 против +40. Как? Почему? Я бы очень хотела раскрыть вам этот секрет, но его нет, просто нет. Такой же рацион, ритм жизни и эмоциональное состояние. Да и сыночек родился маленький, всего 4 кг. Да, для меня это — всего, так как опять же 4 600 против 4 кг — это огромная разница для естественных родов. В общем, в этот раз сыночек пожалел маму», — написала Кожевникова в своем микроблоге.