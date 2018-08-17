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Избиение школьника. Татьяна Загородняя намерена закрыть пивнушки у лицея
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Избиение школьника. Татьяна Загородняя намерена закрыть пивнушки у лицея 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области встретилась с инициативной группой родителей учеников МАОУ «Солярис».
Родители школьников не на шутку обеспокоенных избиением учеников лицея.
Напомним, 14 августа рядом с «Солярисом» двое взрослых мужчин жестоко избили 15-летнего ученика этой школы.
Местные жители утверждают, что это стало возможным в том числе из-за близко расположенных к учебному заведению питейных заведений. Избившие мальчика были пьяны.
Татьяна Загородняя вместе с родителями обследовала территорию рядом с лицеем. Оказалось, что увеселительные места находятся на пути следования детей из школы. Родители говорят, что выпившие часто «цепляются» к детям.
В связи с этим родители написали официальное обращение на имя Уполномоченного, с просьбой закрыть пивнушки и прочие алкомаркеты рядом с лицеем, который считается элитным в городе.
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