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Родители будут получать свидетельство о появлении на свет малыша в роддоме Соколиной горы
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Родители будут получать свидетельство о появлении на свет малыша в роддоме Соколиной горы 

Управа района Соколиная гора 25 минут назад
Фото: Управа района Соколиная гора
Родильный дом при Инфекционной клинической больнице № 2 стал одним из 14 медицинских учреждений, в которых родителям, определившиеся с именем малыша, помогут оформить свидетельство о его рождении.
Теперь первый документ в жизни ребёнка, свидетельство о рождении, родители смогут получить не покидая из стен медицинского учреждения. Как пояснили в родильном доме Соколиной горы, необходимо предоставить только паспорта, заявление и справку о рождении, которую родители получают здесь же, в роддоме.
Алексей Хрипун, глава столичного департамента здравоохранения, напомнил, что в пяти родильных домах города документ о рождении впервые начали выдавать в 2017 году. Теперь еще девять медучреждений перешли к подобной практике.
Фото: предоставлено Инфекционной клинической больницей № 2.
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