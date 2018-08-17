Родители будут получать свидетельство о появлении на свет малыша в роддоме Соколиной горы

Родильный дом при Инфекционной клинической больнице № 2 стал одним из 14 медицинских учреждений, в которых родителям, определившиеся с именем малыша, помогут оформить свидетельство о его рождении.

Теперь первый документ в жизни ребёнка, свидетельство о рождении, родители смогут получить не покидая из стен медицинского учреждения. Как пояснили в родильном доме Соколиной горы, необходимо предоставить только паспорта, заявление и справку о рождении, которую родители получают здесь же, в роддоме.

Алексей Хрипун , глава столичного департамента здравоохранения, напомнил, что в пяти родильных домах города документ о рождении впервые начали выдавать в 2017 году. Теперь еще девять медучреждений перешли к подобной практике.

Фото: предоставлено Инфекционной клинической больницей № 2.