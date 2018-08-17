«Уроки английского», игры и селфи: дети Виктории Бекхэм очаровали жителей Индонезии

Виктория и Дэвид Бекхэм вместе с детьми провели день на острове Сумба.

Супруги Бекхэм вместе со своими четырьмя детьми отдыхают в Индонезии. Один из дней звездная семья провела на острове Сумба. Вместе с местными школьниками Виктория, Дэвид, Ромео, Круз, Бруклин и Харпер играли в мяч, общались, а также учили английский язык. Вот футболист показывает ребятам мастер-класс.... а вот все дружно играют в мячи.

В своем Instagram Виктория разместила серию снимков и сообщила, что они с семьей отлично провели день с местными ребятишками.

— написала Виктория.

Уверены, этот день останется в памяти не только у звездной семьи, но и у местных школьников!

А чем ты занималась этим летом?

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Фото:Instagram