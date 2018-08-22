Чем закончилась история с мальчиком, искавшем маме лекарство?

Женщине нашли препарат, а ребенку помогли собраться в школу.

13-летний мальчик напомнил взрослым о милосердии и взаимопомощи и спас свою маму.

43-летняя Светлана Сидорова попала в реанимацию. Диагноз неутешительный — аневризма головного мозга. Однако найти необходимое лекарство оказалось невозможно — оно находится в России на перерегистрации.

Её сын, шестиклассник Иван, написал сотни бумажных объявлений, которые затем расклеил в Красноармейском районе.

«Уважаемые жильцы. Просим вас не быть чёрствыми и равнодушными, очень нужно лекарство «Нимотоп»! Помогите вылечить маму! Спасибо, Иван», — говорилось в объявлении. Там же был указан номер телефона Сидоровых.

Фото обращения попало в интернет. Появилась группа поддержки, местные информационные сайты опубликовали историю про детские рукописные объявления….

В итоге маме помогли. «Необходимые для восстановления препараты переданы семье. Комитет по здравоохранению Волгоградской области поможет в дальнейшем лечении и реабилитации Светланы, — поделилась в соцсетях депутат Госдумы Анна Кувычко . — Мама переживала, что из-за болезни она не сможет подготовить сына к школе. Эту проблему решили: Ване переданы школьные принадлежности, сертификаты на приобретение необходимых вещей».

Всё это очень трогательно, но вызывает простой вопрос: почему спасением мамы занимался ребёнок, а не государство?