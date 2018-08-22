Жительница Волгограда, для которой сын искал лекарство, попала в реанимацию

История 43-хлетней жительницы Волгограда Светланы Сидоровой стала известна по всей стране после того, как ее сын, 12-тилетний Иван, расклеил по городу объявления с просьбой помочь в поисках лекарства «Нимотоп» для мамы. Тронутые призывом мальчика люди быстро распространили новость по социальным сетям и СМИ.

У женщины обнаружили аневризму сосудов головного мозга и прописали препарат, без постоянного применения которого возникает риск смертельного инсульта. В России купить это лекарство в таблетках нельзя, оно находится на перерегистрации.

Несмотря на то, что «Нимотоп» для Светланы нашли, в понедельник, 21 августа, ее состояние ухудшилось. Сейчас она находится в реанимации, за ее жизнь борются медики. «Светлана плохо себя чувствовала, поднялась температура и давление, наверное, сказалось то, что она три дня не принимала лекарство, пока его не нашли», — сообщила РИА Новости ее сестра Татьяна Пономарева

О здоровье женщины и о поисках препарата рассказывает главный редактор информационного агентства «Социнформбюро» Анатолий Сологубов:

— Подключились и депутаты Государственной думы , и общественники, и обычные жители города. Самое первое лекарство привезла фельдшер скорой помощи, у которой была начатая пачка «Нимотопа». По словам сестры Светланы Сидоровой, лекарств у них не было несколько дней назад. Мы встречались с этой женщиной, на момент встречи она была дома, чувствовала себя плохо, у нее кружилась голова, говорила: «Я не могу ходить, не могу вообще находиться в вертикальном положении». Когда я с ней общался, она сказала: «Я вас не вижу, я вижу три размытых пятна, примерно понимаю, где вы стоите».

— Где и с кем сейчас находится ее сын?

— В СМИ гуляет ошибочная версия, что у мальчика нет папы. У него есть папа, а также тетя, которая приехала из области. До последнего момента, пока Светлана не попала в реанимацию, она ухаживала за ней. Папа сейчас очень много работает для того, чтобы заработать какие-то деньги на уход своей жене. С мальчиком по нашим данным все хорошо, о нем действительно есть, кому позаботиться.

У 12-тилетнего Ивана есть старший брат Андрей, который сейчас служит в армии в Ингушетии. Его отпускали к больной матери на несколько дней.