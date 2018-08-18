Как научить ребенка заботиться о питомце: 5 шагов к взаимной любви

Ваш ребенок просит завести любимца, а вы не соглашаетесь даже на улитку? Не торопитесь отказывать, лучше постарайтесь найти компромисс.

Мы, взрослые, памятуя, как родители запрещали нам заводить в детстве питомцев, не разрешаем делать это своим детям. Вам знакома фраза: «Когда вырастешь, покупай хоть бегемота»? Помните, как обидно слушать ее, когда ты ребенок?

Понятно, мы боимся, что ребенок не справится с животным сам, что в итоге весь уход ляжет на наши плечи… Но на то мы и родители, чтобы поддерживать своих детей, исполнять их желания и помогать им в новых начинаниях. Даже если это такое непростое дело, как содержание питомца.

И если все сделать правильно, уже через месяц-два после появления животного в доме ребенок возьмет на себя 80% по уходу за ним (но 20% все же останутся за вами, придется смириться).

Итак, давайте разберемся, что нужно сделать, когда вы хотите осчастливить ребенка и подарить ему домашнее животное.

Порепетировать с животными друзей

Если ребенок просит у вас питомца, но вы пока не уверены, какое именно животное готовы принять в дом, для начала остановитесь на варианте передержки животных друзей и знакомых. В сезон отпусков хозяева часто ищут людей, которые бы позаботились об их хомячках, улитках, кошках и собаках. Если питомец вам приглянулся, просто скажите, что хотели бы присмотреть за ним, когда его хозяева уедут отдыхать.

Мы уверены, что вам не откажут. Владельцы питомцев знают, как непросто найти хорошую передержку.

Если таких друзей все же не нашлось, вам в помощь придут сервисы «Собака-гуляка» или «Догси». На этих ресурсах хозяева животных ищут надежных ситтеров для своих любимцев. Вы можете стать одним из нянек, а заодно привлечь своего ребенка к уходу за животным.

Еще один хороший вариант знакомства с питомцами — стать волонтером в приюте. Сходите в разные приюты, выберите тот, который понравился вам больше всего, и возьмите за правило посещать его 1-2 раза в неделю.

Правда, здесь есть одна опасность. Животные в приютах одновременно милые и несчастные, и ребенок захочет забрать домой всех и сразу. Во избежание неприятных ситуаций обговорите этот момент до первого визита.

Будьте примером

Разумеется, хорошим. Если вы заводите питомца не стоит ожидать, что ребенок сразу на сто процентов включится в уход за ним. Поначалу возьмите все на себя и постепенно делегируйте обязанности ребенку.

Если вы в один момент взвалите всю ответственность на школьника, он может не справиться, испугаться и от страха вовсе отказаться от ухода за питомцем.

Давайте только посильные задачи

К примеру, покормить, попоить, убрать лоток вполне посильно для ребенка 9-12 лет. Искупать животное, сводить на вакцинацию или стрижку — задание, которое лучше выполнить родителю.

Не ругайте ребенка за ошибки. Поначалу их может быть достаточно много, именно поэтому ему потребуется кураторская помощь со стороны взрослого.

Составьте график обязанностей

Для здоровья животного важно, чтобы его кормушка вовремя пополнялась едой, вода в миске оставалась свежей, а туалет своевременно вычищался.

Все эти обязанности не такие уж сложные, особенно если они входят в привычку. Покормить животное, убрать за ним должно стать чем-то вроде утренней и вечерней рутины, наравне с собственным приемом пищи и чисткой зубов.

Чтобы новые обязанности быстрее превратились в привычку, составьте с ребенком график дел в виде большой таблицы и наклеивайте напротив завершенных дел красивые наклейки.

То есть ребенок не должен ухаживать за хомяком Васей только потому, что получит за это конфету.

Поэтому не стоит заранее договариваться: «Убери туалет, получишь приз». Поощрение должно стать неожиданным и приятным сюрпризом.

Скажем, вы заметили, что ребенок впервые проявил инициативу в уходе (например, вычесал собаку), похвалите его, предложите вместе попить чай с конфетами. Такой ход будет гораздо более логичным, чем торговля из серии «Ты мне это — я тебе то», при которой ребенок перестает ощущать ответственность за происходящее.

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