Синдром первой четверти: 8 родительских заповедей, которые сохранят школьнику здоровье

За этими простыми, но очень важными деталями родители должны следить каждый день, чтобы первые школьные месяцы не превратились для ребенка в кошмар.

Специально для «Летидора» статью подготовила Любовь Богданова — руководитель Международного центра изучения и практики осознанного дыхания, семейный психолог, дыхательный терапевт.

Любовь Богданова

Вместе с летом подходят к концу и большие летние каникулы, начинаются школьные будни. Для ребенка это означает серьезное изменение образа жизни.

А любые перемены — это факторы стресса. В первой учебной четверти у ребенка их так много, что это плохо сказывается на его здоровье, эмоциях, интеллектуальных способностях, коммуникабельности, восприимчивости к новой информации, творческих возможности и так далее.

Чтобы этого не случилось, следуйте этим рекомендациям.

Следите за тем, чтобы ребенок хорошо высыпался

Достаточное время сна — наиважнейшая задача для всех родителей школьников. Если вы забудете обо всех других пунктах или не сможете их организовать — отбросьте все, обеспечьте только хороший сон. Это фундамент, на котором стоит его здоровье, эмоциональное состояние, интеллектуальные способности, его место в детском коллективе и его отношение к самому себе.

Если что-то из этого страдает — налаживайте в первую очередь сон ребенка.

Время подъема утром диктуется школьным расписанием, но время отхода ко сну — это исключительная ответственность родителей.

Значит, укладывать ребенка вы можете в правильное время. Но как непросто бывает уложить спать школьника пораньше… Ведь именно перед сном ему, оказывается, нужно непременно доиграть во все игры, переложить все игрушки на всех полках, пообщаться со всеми родственниками в доме, а еще надо срочно поесть, попить, пойти в туалет, помыться и обсудить с вами множество важных проблем.

Родителям требуется твердость, чтобы пресекать эту активность и обеспечить нужное время отбоя.

А осознанным родителям — еще и дружелюбие, юмор и спокойствие, чтобы проводить свою линию спокойно и гармонично, не повышая голоса и не устраивая скандалов перед сном.

Не менее важно, чтобы сон ребенка был качественным.

Организуйте качественное и своевременное питание

В вопросе детского питания необходимо сотрудничество родителей и школы. Казалось бы, всем понятно, что детская пища должна быть качественной с точки зрения насыщения организма ребенка полезными веществами. В этой связи удивляет продажа в школьных буфетах синтетических продуктов питания и напитков.

Осознанным родителям лучше исключить из семейного рациона как можно больше продуктов с консервантами, улучшителями вкуса, искусственными красителями, подсластителями и так далее.

Покупайте исходные природные продукты и сами готовьте их дома, это полезно не только детям, но и взрослым.

Однако даже в основных блюдах школьных завтраков и обедов, соответствующих всем требованиям нормативов по части полезных веществ, нужно учитывать не только пользу, но и… вкус!

Невкусную пищу дети не едят. И в целом это нормально, не случайно же природа дала нам распознавание вкуса как одну из возможностей «внедрять» в свое тело только самое полезное и нужное для жизни. В детстве эти механизмы еще сохранены, но быстро отключаются и ломаются под внешним давлением.

Что из этого следует? Дети либо оставляют невкусную еду на тарелке, а значит не наедаются нормально, не получают необходимые вещества в нужное время, ходят голодные, или хватают какие-то случайные куски.

Либо к ним применяют «наказание едой» — заставляют доедать то, что ребенку противно взять в рот, а это чревато блокировкой контакта со своим телом, формированием убеждения в собственной недостойности внимания и удовольствия.

Все это потом скажется всей последующей взрослой жизни.

Если невозможно получить качественное и вкусное питание в школе — решите вопрос с домашними завтраками и обедами, которые вы будете давать своему ребенку.

Следите за регулярным очищением кишечника

Не менее важная задача — обеспечить регулярное и физиологичное опорожнение кишечника. «Движение — жизнь» — не пустые слова, и они не про зарядку и не про бег по утрам.

Жизнь существует только там, где присутствует движение.

В теле человека существуют три главных движущихся потока, остановка любого из которых прекращает жизнь: это поток дыхания, поток крови и… движение пищи в пищеварительной системе.

Нам следует понимать, что если остановка какого-либо потока прекратит жизнь, то это сделает жизнь неполноценной, ухудшит ее качество, лишит человека многих возможностей. Если это очевидно на примере дыхания и работы кровеносных сосудов, то должно быть не менее очевидно на примере пищеварительной системы.

Стул должен быть регулярным (не реже, чем 1 раз в день) и происходить без «высиживаний» и затруднений. Родителям нужно быть в курсе того, как этот процесс происходит у ребенка.

Если стул нерегулярный, и ребенку требуется много времени на этот процесс, родителям необходимо… не высказывать ребенку свое недовольство по этому поводу, а заняться добавлением положительных факторов, нормализующих ситуацию. На уровне питания — добавить продукты, улучшающие перистальтику кишечника (свежие фрукты и овощи, достаточное количество несладкого питья).

Также на расслабление мышц влияет и психоэмоциональное состояние человека.

Если у ребенка возникли затруднения с этим, очевидно, что в его жизни появились какие-то тягостные обстоятельства, с которыми он не может справиться, и вынужден сжиматься и терпеть.

Это в буквальном смысле отражается на физиологических процессах!

Родителям нужно в первую очередь создать для своего ребенка дома пространство безопасности, спокойствия, принятия, доверия. Это усилит возможности ребенка справляться с внешними ситуациями и выстраивать отношения с одноклассниками и учителями. Если этого будет недостаточно, родителям нужно будет позаботиться о нейтрализации стрессовых воздействий в школьном коллективе.

В ребенке, как и в любом человеке, все взаимосвязано: эмоциональный фон влияет на физическое состояние, а физическое в свою очередь влияет на эмоции, а все вместе влияет на состояние сознания — на способность ребенка воспринимать учебную программу.

Организуйте ребенку эмоциональное очищение и разрядку

Давайте учиться у природы. Какие естественные импульсы возникают, когда у человека зашкаливают эмоции? Хочется крикнуть, бросить что-то, стукнуть. Так работает естественная разрядка стрессового напряжения.

Накопленные стрессовые напряжения можно естественно высвобождать через голос или через тело и дыхание, для детей это значит — покричать и побеситься, пошвыряться чем-то.

А для родителей — обеспечить безопасное пространство и разумное время для этого.

Буквально 5-10, максимум 15 минут будет достаточно, чтобы ребенок в такой веселой творческой манере выплеснул из себя неосознанные недопережитые эмоции, тем самым уменьшив внутреннее напряжение от своих нелегких будней. Такие формы эмоциональной разрядки работают не только для «отдачи долгов», но и «про запас» — регулярные активные спонтанные и/или шумные игры помогут жить, не накапливая внутреннее эмоциональное напряжение с юных лет.

Следите за уровнем культуры взрослых, с которыми общается ребенок

Это родственники, педагоги, тренеры секций. Взрослые всегда обучают детей исключительно собой. Поэтому все виды культуры современной жизни важны.

Физическая культура взрослых, их состояние тела, отношение к собственному здоровью, физическим нагрузкам, собственному питанию и так далее — все это дети видят.

Эмоциональная культура взрослых — это большая проблема современности.

Эмоциональное давление, эмоциональное насилие — от этого по-настоящему ломаются жизни.

Поэтому так важно взрослым, общающимся с детьми, обеспечить собственную эмоциональную стабильность, уметь взаимодействовать с разными людьми, в разных ситуациях, удовлетворять собственные потребности, при этом не ущемляя потребности других людей.

Давайте и не ждите благодарности

Для ребенка норма — это получать любовь своих родителей. Нормально слышать от вас, что он вам нравится, чем вы в нем восхищаетесь и любуетесь, чем вы в нем городитесь, чему радуетесь.

Проверьте себя — говорите ли вы ему такие слова или только делаете замечания, одергиваете и высказываете претензии?

Я с горечью замечаю, что родители даже не осознают, как постоянно обзывают ребенка и впечатывают в его сознание фундамент неуспешности и несчастливости: «ты растяпа», «ты неумеха», «горе мое», «я из-за тебя чуть с ума не сошла»…

Помните, что задача родителя — давать, а жизненная необходимость ребенка — получать. Каждый день без вашего заметного для ребенка проявления любви, восхищения своим ребенком, доброго слова в его адрес создает дефицит жизненной энергии в его душе, сознании, психике.

Он может не показывать своей радости, когда вы что-то подобное говорите, но он всегда это замечает.

Это пища для развития его личности, для ощущения себя хорошим, нужным, достойным, способным, уместным, ценным.

Одна клиентка мне как-то сказала «Я говорю сыну хорошие слова — но он этого не ценит». А как ему это ценить? Для него сейчас это жизненная необходимость, а не особая награда. Для него норма — получать. Без этого ребенок привыкает к тому, что хорошее отношение (любовь) надо заслужить: «Значит сам по себе я любви не заслуживаю».

К сожалению, многие молодые родители получили от своих родителей именно такое подсознательное послание. Во многих взрослых людях ощущается дефицит любви — значит ею трудно поделиться, просто нечего дать другому, если у самого внутри ее нет. Но в вашей власти остановить этот негативный сценарий — не ждите противоестественного развития событий, чтобы ребенок наполнял вас недостающими ресурсами.

По-взрослому решите свою проблему недолюбленного детства — это улучшит жизнь для всех поколений — и вашу собственную, и ваших отношений с родителями, и, конечно же, отношения к ребенку.

Проводите личное время с ребенком

Когда ребенок отправляется в школу, он попадает в другое «не свое» пространство, где он проводит время с посторонними людьми — одноклассниками, педагогами. У каждого из них свое настроение, свое состояние, свое отношение ко всему на свете и к нему лично.

Все это с гарантией будет вызывать у ребенка разные переживания (как хорошие, так и плохие) и влиять на его самооценку, формирование представления о себе, своих возможностях, своих правах проявлять инициативу, говорить, мечтать, дерзать, творить, ошибаться, исправлять свои ошибки… Школьное окружение в какие-то моменты может оказаться очень недружелюбным местом для этого.

Вот почему вашему ребенку необходим островок эмоциональной надежности и безопасности.

Ему необходимо чувствовать, что у него есть надежный тыл — люди, которые его всегда любят и поддерживают, верят в него. И обычно родители довольно абстрактно мечтают о том, чтобы таким пространством для собственного ребенка было пространство семьи. Но для этого нужно на практике показать ребенку, что оно есть, и дать ему возможность реально его ощутить.

Вам нужно выделить время на открытое доверительное эмоционально теплое общение со своим ребенком.

И пусть такого времени будет не очень много, главное, чтобы это было «качественное время», как называют его специалисты, когда вы не делаете попутно никаких взрослых дел и полностью посвящаете себя общению со своим сыном или дочерью.

Это особенно важно, если в ваших родительских мечтах присутствует доверительный контакт. Ведь он не появляется на пустом месте, он сохраняется с детства.

Мат по теме https://letidor.ru/psihologiya/9-istinnyh-prichin-skazat-rebyonku-ya-lyublyu-tebya.htm Проявляйте искренний интерес к тому, что важно и интересно вашему ребенку — тем самым вы укрепите фундамент не только ваших отношений на будущее, но и фундамент его психики, поскольку он в таком общении заложит в свое подсознание важные убеждения: «я важен, я интересен, я заслуживаю внимания более значимых, чем я людей (ведь родители для ребенка — почти боги, он полностью зависит от вас), для меня находится достаточно времени, мои мысли важны, мои слова интересны, меня слушают и слышат, обо мне заботятся, я достойный и интересный человек, я заслуживаю любви и внимания».

Вы можете произносить эти фразы вслух, чтобы они запечатлелись и в сознании:

«Ты для меня важен, у меня всегда найдется время для тебя, мне интересно то, что ты говоришь, мне нравится быть с тобой».

А если вам — родителям — трудно о себе сказать такое, то читайте внимательно следующий пункт.

Исцелите собственную «школьную травму»

Если ваше собственное школьное детство не было безоблачным и счастливым — вместе со своим ребенком вы будто бы снова отправляетесь в школу.

Ваши страхи, ваши неприятности со сверстниками, несправедливость учителей по отношению к вам, обидные шутки в детском коллективе в ваш адрес, зависть к вам, ваша зависть к другим детям (любимчикам учителей, выходцам из богатых и статусных семей, тем, кто знал и умел что-то лучше вас), перегрузки и усталость — все это сохранилось в вашем подсознании.

Все эти заблокированные в глубине вашей психики напряжения будут волей-неволей активироваться ежедневными вопросами школьных будней вашего сына или дочери, и омрачать жизнь и вам, и вашему ребенку.

Перед глазами стоит картина, которую я наблюдала в первые дни сентября прошлого учебного года. Новые первоклашки. Их раздевалка прямо напротив входа, родителей не пускают дальше закутка возле дверей, он ограничен металлическими поручнями.

Поскольку малыши еще не ориентируются в школе — их в раздевалке собирает учительница, чтобы отвести в класс. И вот звонок на первый урок уже прозвенел, учительница дала команду, первоклашки вышли из раздевалки, и она их уводит в класс. А одна мама поздновато привела своего сына и кричит ему постоянно «Дима, быстрее, Дима, не копайся».

Сквозь прозрачное ограждение раздевалки видно, как Дима старается изо всех сил, но от волнения только больше путается в матерчатом мешке для сменки, ботинок падает мимо, он суетится и оглядывается на уходящих детей, сжимается от каждого маминого оклика. И вот наконец Дима выбегает из раздевалки, бросается догонять уходящий класс — тут мама еще более злобно кричит « Дима, ты куда?! Подойди ко мне!».

Мальчик в растерянности — класс уходит, тут мама злится… Он нерешительно делает шаг в мамину сторону… Она его дергает к себе — он даже к металлической ограде прижался. И тут она его…. целует в щеку! И говорит «Иди». Он побежал догонять своих одноклассников, свернувших уже за угол.

Почувствовал ли сын мамину любовь и заботу в этом поцелуе? Была ли мама наполнена любовью и заботой к своему сыну? Сумела ли проявить ее?

Очень хочется пожелать всем родителям осознанности в том, чтобы идти по жизни с чистым и светлым состоянием на душе!

Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!