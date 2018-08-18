Беременная воспитательница избила 3-летнего ребёнка

Беременная воспитательница и её маленький сын, ходивший к маме в группу, избили трехлетнего мальчика в одном из детсадов города Аксу Павлодарской области Казахстана. Малыш укусил сына воспитательницы, за что та его наказала.

Мать, забирая сына из детсада, увидела синяк на его переносице и потребовала объяснений. Воспитательница объяснила это детской потасовкой, сообщает Tengrinews. Однако, мать избитого малыша не поверила и потребовала записи с камер видеонаблюдения.

На записи она увидела, как воспитательница швырнула её сына на пол, а затем пнула. Примеру педагога последовал её маленький сын, а затем и другие дети. Мать избитого мальчика написала заявление в полицию.

Факт избиения подтвердился, воспитательницу перевели в прачечную, поскольку в её положении её нельзя уволить. Решит судьбу воспитательницы суд, но в сентябре она уходит в декрет.

Как выяснилось в ходе расследования, избитый малыш уже получал травмы в этом детсаду. В прошлом году он попал в больницу с порезом подбородка, ребенку наложили швы. Проводившая расследование полиция установила лёгкий вред здоровью, на чём всё и закончилось. Мать мальчика почему-то не сомневается, что в этот раз результат будет таким же. Тем более, что суд, если до него дойдёт дело, учтёт наличие маленького сына и беременность воспитательницы.

Местные СМИ отмечают, что это не первый случай избиения детей в детсадах Павлодарской области. В июне была обнародована запись из детсада, где воспитатель бьёт малышей по голове. В апреле няню из другого детсада обвинили в избиении детей. Её уволили, завели уголовное дело, ей грозит штраф до $1385 или 75 суток ареста.