Ксения Бородина и ее дочери показали family look класса люкс

Телеведущая Ксения Бородина отдыхает в коммуне Италии Форте-дей-Марми вместе со своей семьей, и по такому случаю звезда принарядилась в завоевавшие любовь модных критиков яркие одежды Dolce & Gabbana. Ну а чтобы у прохожих не возникало сомнений, что Ксения не одинокая женщина, а мать двух девочек, Бородина приобрела им точно такие же платья.

Family look — довольно популярный стиль в одежде, когда преимущественно мамы стараются сделать из своих дочерей точную копию себя, нарядив в похожее платье и сделав ребенку схожую прическу. Зачастую к этому стилю прибегают ради удачных фотосессий, которые способны умилить всю родню. Однако иногда и на улице можно встретить детей, наряженных под стать своим рядом идущим родителям.

К примеру, телеведущая шоу «Дом-2» прогулялась по улицам Форте-дей-Марми, представляя полную гармонию в одежде со своими дочерьми. Маленькие модницы, Тея и Маруся, гордо вышагивали в красочных платьях из последней коллекции Dolce & Gabbana, равно как и сопровождающая их Ксения Бородина. Причем Маруся и Ксения были в совершенно одинаковых платьях, в то время как наряд Теоны представлял собой детский аналог, выполненный из той же ткани.

К слову, по радостной улыбке Маруси видно, что ее неприятное приключение на побережье закончилось хорошо и она не испытывает дискомфорта при ходьбе. Напомним, что, купаясь в море, девочка получила неприятную травму — наступила на рыбу, которая укусила ее в ответ.

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia) 16 Авг 2018 в 10:53 PDT