Ещё
Ксения Бородина и ее дочери показали family look класса люкс
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ксения Бородина и ее дочери показали family look класса люкс 

Eva.ru 49 минут назад
Фото: Eva.ru
Телеведущая Ксения Бородина отдыхает в коммуне Италии Форте-дей-Марми вместе со своей семьей, и по такому случаю звезда принарядилась в завоевавшие любовь модных критиков яркие одежды Dolce & Gabbana. Ну а чтобы у прохожих не возникало сомнений, что Ксения не одинокая женщина, а мать двух девочек, Бородина приобрела им точно такие же платья.
Family look — довольно популярный стиль в одежде, когда преимущественно мамы стараются сделать из своих дочерей точную копию себя, нарядив в похожее платье и сделав ребенку схожую прическу. Зачастую к этому стилю прибегают ради удачных фотосессий, которые способны умилить всю родню. Однако иногда и на улице можно встретить детей, наряженных под стать своим рядом идущим родителям.
К примеру, телеведущая шоу «Дом-2» прогулялась по улицам Форте-дей-Марми, представляя полную гармонию в одежде со своими дочерьми. Маленькие модницы, Тея и Маруся, гордо вышагивали в красочных платьях из последней коллекции Dolce & Gabbana, равно как и сопровождающая их Ксения Бородина. Причем Маруся и Ксения были в совершенно одинаковых платьях, в то время как наряд Теоны представлял собой детский аналог, выполненный из той же ткани.
К слову, по радостной улыбке Маруси видно, что ее неприятное приключение на побережье закончилось хорошо и она не испытывает дискомфорта при ходьбе. Напомним, что, купаясь в море, девочка получила неприятную травму — наступила на рыбу, которая укусила ее в ответ.
Публикация от Ксения Бородина (@borodylia) 16 Авг 2018 в 10:53 PDT
Eva.ru: последние новости
Детская ревность: Саша Плющенко попал в передрягу из-за девочки Счастье есть: Эммануил Виторган отдыхает с женой и дочкой на пляже Все по графику: Анастасия Костенко сделала дочке первую прививку
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем в советских санузлах делали окно41
5 научных фактов в пользу самоудовлетворения3
Названа самая сексуальная национальность для россиян124
Названа причина расставания принца Уильяма и Кейт27
Бикини из скотча: что нас ждет дальше?99
Видео
08:32
Пора перестать верить в мифы о ЗОЖ
Здоровье
09:53
Актеры, которые никак не постареют
Звёзды
06:13
Можно ли умереть от шоколада
Еда
09:35
Знаменитости, избивавшие жен
Звёзды
07:36
Звезды, которые увеличили грудь и пожалели
Звёзды
00:15
«Посмотри вниз»: он сделал ей предложение в вертолете
Любовь Другое
04:23
Джоли госпитализировали в психиатрическую клинику
Звёзды
06:21
Знаменитости, родившие после 45 лет
Звёзды
02:07
Пригожин рассказал о пополнении в семье
Звёзды
00:15
Кожевникова рассказала о своей зависимости
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение