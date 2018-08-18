Дети врачей подарили папам и мамам самодельные открытки в честь наступающего Дня врача

Пекин, 17 августа / Синьхуа / — В честь честь первого в Китае Дня врача, который пройдет 19 августа, в больнице Пекинского объединенного медицинского института дети врачей во время рабочего перерыва подарили папам и мамам самодельные поздравительные открытки, выразив пожелание счастья. (Синьхуа / Чэнь Ехуа)

Пекин, 17 августа /Синьхуа/ — В честь честь первого в Китае Дня врача, который пройдет 19 августа, в больнице Пекинского объединенного медицинского института дети врачей во время рабочего перерыва подарили папам и мамам самодельные поздравительные открытки, выразив пожелание счастья. (Синьхуа / Чэнь Ехуа)

Пекин, 17 августа /Синьхуа/ — В честь честь первого в Китае Дня врача, который пройдет 19 августа, в больнице Пекинского объединенного медицинского института дети врачей во время рабочего перерыва подарили папам и мамам самодельные поздравительные открытки, выразив пожелание счастья. (Синьхуа / Чэнь Ехуа)