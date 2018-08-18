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До слез: смотрите, какой сюрприз сделали родители своим сыновьям-дальтоникам
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До слез: смотрите, какой сюрприз сделали родители своим сыновьям-дальтоникам 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
На праздник трое братьев получили специальные очки, которые позволят им различать цвета. Смотрите на их реакцию в видео!
Родители всегда стараются подарить своим детям все самое лучше, все то, о чем по-настоящему мечтают их дочери и сыновья. А для детей из нашего сегодняшнего видео самая заветная мечта — это увидеть цвета, которые им недоступны.
В этом ролике вы увидите трех братьев: Сиан, 25 лет, Киган 13 и девять лет. Их посадили втроем на лавочку, чтобы преподнести заветные подарки.
Каждому из ребят дали одинаковые коробочки со специальными очками, позволяющими дальтоникам различать цвета, а также набор разноцветных воздушных шариков.
Такой подарок очень тронул каждого из братьев, по их реакции видно, что этот подарок был для них неожиданным, но очень приятным. Особенно чувствительно отнесся к подарку средний брат, которой просто не смог сдержать слез от счастья.
Этот трогательный ролик записали родители ребят и поделились им в Сети, а позже он был опубликован на YouTube-канале Norfolk Daily News.
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Женский форум
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