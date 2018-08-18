Истории трех тюменок, родивших дома

Этот славный мальчик родился в обычной тюменской квартире

В прошлом году в Тюменской области зарегистрировано 85 родов, которые прошли вне стен учреждений здравоохранения.

Сюда входят случаи, когда родители самостоятельно решали рожать в домашних условиях, и те, когда роды начались экстренно дома либо в машине скорой помощи.

Мы нашли трех тюменок, которые осознанно решили отказаться от больничной палаты и рожать прямо дома. У кого-то это были первые роды, у кого-то — третьи.

Как они пришли к такому решению, жалеют ли о чем-то и что говорят медики — в материале 72.ru.

История 1. «Жемчужные роды», или Как тюменка родила ребенка в надувном бассейне

Решение рожать дома первенца пришло к Анастасии Ивановой на Бали — именно здесь она узнала, что ждет малыша. Вдохновили на это примеры тысяч женщин со всего мира, которые ехали в известную клинику «Буми Сехат», чтобы рожать естественно: без уколов, разрезов, перерезания пуповины…

Именно о таких родах, говорит тюменка, она мечтала всю беременность

— До этого я была на родах своей сестры. Она рожала в одном из лучших тюменских роддомов. Но я решила, что так точно не хочу. Ее разрезали, давили на живот… Я подумала — неужели роды — это так? Я так не хочу.

Поняла, что буду рожать дома, и нет никаких других вариантов. До рождения ребенка мы четыре месяца жили на Бали. Именно сюда специально едут женщины, чтобы рожать естественно. В клинике работают только медсестры, которые наблюдают за роженицами и помогают им, никаких вмешательств и операций. Если возникли сложности, то женщин везут в госпиталь, он находится совсем рядом. Если есть проблемы во время беременности, таких женщин не принимают, так как операционной тут нет.

В самой клинике есть бассейны и ванны для родов, если это требуется. Практикуют тут так называемые лотосовые роды — без перерезания пуповины. Если бы мы и дальше остались жить на Бали, я бы обязательно рожала в этой клинике. Для иностранцев тут рекомендованный взнос за роды — от 60 тысяч рублей, — говорит Анастасия.

Чтобы максимально повторить процесс родов, как в «Буми Сехат», Анастасия с мужем купили надувной бассейн. А еще супруг тюменки собственноручно смастерил стул для родов — на случай, если в воде роды не получатся.

К счастью, все получилось именно так, как планировала Настя

— Мы договорились с акушеркой о том, что она будет помогать мне. Никому не рассказывали о нашем решении. Только в самый ответственный момент попросили моих родителей, с которыми мы в то время жили, уехать из дома — мне так было спокойней.

Что касается акушерки, то у нее огромный опыт — 30 лет работы в роддоме. Сейчас она уже около 5 лет принимает роды на дому. При этом она рискует, так как медработникам это запрещено. Мы сразу обсудили, что если что-то пойдет не так, то никто рисковать не будет, и поедем в больницу. Берет эта акушерка (а она, насколько я знаю, одна такая в Тюмени) пять тысяч за дневные роды и семь — за ночные.

Есть еще одна акушерка, она живет в Нижней Тавде и может приезжать в Тюмень. Но минус в том, что она может не успеть доехать. Она берет 20 тысяч за роды. Вообще, в Екатеринбурге очень популярны домашние роды, и там много таких акушерок.

В родах для меня принципиально было наличие воды, мы купили бассейн. Почему так важна вода? Потому что ребенок из водной среды попадает в такую же, это так называемые мягкие роды. Как только всё началось, муж надул бассейн. Ведрами носил воду, она должна быть теплая, добавили морскую соль. Когда акушерка приехала, у меня уже было полное раскрытие, я всё выдержала сама. И только потом залезла в бассейн. Сына принял муж, малыша положили на меня. Вот так на пуповине он пролежал 12 часов. Когда кровь полностью отошла, мы ее перерезали. Сами по себе роды прошли хорошо, не было никаких разрывов, с ребенком было всё в порядке. Когда через пару дней к нам пришла медсестра из поликлиники, то очень сильно удивилась. Ее немного возмутило, что мы такие «непослушные» и рожали дома. Сказала, что на нашем участке такое впервые. Что касается реакции знакомых и родных, она была разной: говорили даже, что мы сумасшедшие и сектанты. Вообще, я считаю, что решившие рожать дома не пытаются перенести ответственность на кого-то. В этом случае рожают в роддоме. А это было наше решение: осознанное и ответственное, — с улыбкой говорит тюменка.

Как результат — рождение вот этого прекрасного мальчика Радомира. Свои роды сама Анастасия называет «жемчужными»

История 2. Уговаривала мужа, чтобы родить дома

Дочь тюменки Ольги, которая решилась анонимно рассказать свою историю, появилась на свет в день пятой годовщины свадьбы — настоящий подарок. Ощущая легкие схватки, женщина приготовила праздничный ужин и провела время с гостями. А когда под вечер все разошлись — уже со схватками посильнее уложила двоих детей спать и… пошла рожать третьего ребенка.

— Варвару я родила дома. Почему? Просто пришло ощущение, что надо рожать дома. Я знала, что всё будет хорошо, и я готова. Еще давно, когда я только ждала первого малыша, были мысли про домашние роды, но муж всё-таки настоял, чтобы ехать в роддом. Супруг — медик, он присутствовал на всех моих родах.

Я считаю, что роды дома гораздо комфортнее. Это несравнимо даже с самым дорогим роддомом. Я не утверждаю, что каждая женщина может родить дома, к этому надо готовиться. Важно быть расслабленной, а дома сделать это проще всего.

Родителям мужа про наши планы мы не сказали, свою маму я предупредила, так как в тот момент мы жили вместе. Помню, как она нервничала, когда всё началось. Пошла мыть посуду — успокаивала так себя.

Я рожала сама, муж только принял ребенка. У меня в тот момент была уверенность, что я бы и сама справилась. Супруг делал массаж, приносил чай, но и без этого, мне казалось, я бы всё сделала сама.

Чтобы перерезать пуповину, муж привез какой-то крутой ножик. Сказал, что подарит его дочери на 18-летие. Хотел взять дедушкины трофейные ножницы, но не нашел их.

На учете я стояла, пол ребенка узнали. Но о том, что буду рожать дома, врачам не сказали — а зачем?

Всё прошло хорошо и спокойно. Для меня показатель был, что я даже не разбудила своих детей, они мирно спали. На следующий день после родов кто-то посоветовал нам поехать в роддом. Когда сотрудники узнали, что я рожала дома, начали шептаться между собой. Будто я где-то в поле родила и шла несколько километров пешком с ребенком. При этом врач очень спокойно всё выслушала, посмотрела и меня, и дочь — всё было хорошо, и мы уехали домой. А на третий день уже вместе с Варей поехали на дачу, — рассказывает женщина.

История 3. Пол ребенка узнали только после его рождения

Сын Надежды и Дмитрия Санниковых Святослав родился всего четыре месяца назад. На встречу тюменцы пришли всей семьей, и это неудивительно: в ответственный момент родов они тоже были вместе. Под присмотром акушерки.

В коляске — самый маленький член семьи Санниковых. Сейчас малышу всего четыре месяца

— Мы давно планировали малыша, но о том, что роды будут дома, не думали. А когда супруга забеременела, стали задумываться о том, как роды проходили у наших предков, как более экологично и правильно. Это же не так давно придумали — класть женщину на кушетку, подключать к мониторам. Считаю, что женщина должна расслабиться, быть под заботой, чтобы не было стресса. А процесс рождения ребенка загнан медициной в рамки болезни. Когда женщина забеременела, в ее карте в строчке диагноз пишут «беременность», — удивляется Дмитрий.

Такого же мнения и Надежда. По ее словам, во время рождения малыша у женщины должен вырабатываться гормон счастья, но вот в больничных стенах добиться этого сложно.

— Роды — это очень интимный процесс. А в больнице рядом с тобой все незнакомые люди. Вряд ли бы у меня получилось расслабиться, — считает Надежда. — Я не вставала на учет, мы не узнавали пол ребенка, считаем, что УЗИ — это опасно. Договорились с родителями, что пойдем сдавать анализы в частную клинику, если будет что-то беспокоить. У меня не было токсикоза, за всю беременность я набрала всего шесть килограммов, не было отеков — просто рос живот. Это была счастливая, правильная беременность.

Готовясь к родам, Надежда с мужем посмотрели онлайн-курс по естественным родам. Также тюменка рекомендует написать сценарий идеальных родов. Говорит, это помогает в будущем.

Надежда говорит, что готова помогать и другим женщинам, которые хотят рожать дома

— Я дважды садилась писать сценарий. Это не так просто, как кажется. Первый вариант муж забраковал. Потом я еще раз пересмотрела курс и села писать всё заново. Когда перечитывала, были ощущения, что это случилось, будто пережил всё. Сделав сценарий, ты запускаешь программу для своего подсознания. Еще хороший совет — написать себе письмо благодарности за то, что роды прошли замечательно.

Когда малыш появится на свет — будущие родители не знали, так как не делали ни УЗИ, ни других исследований. Калькулятор даты родов в интернете показал — всё случится 21 апреля, и не подвел.

— Утром я проснулась со странными ощущениями. Сначала с мужем не могли понять — это уже схватки или предвестники, так как не могли проследить динамику. Я пошла в душ. Болезненные ощущения снимали теплая вода и массаж. Через несколько часов позвонили акушерке, и она приехала. С ней мне было комфортно, я ощущала легкость от того, что всё происходит дома: ходила, разговаривала с малышом, пила чай с медом, чтобы набраться сил. Когда боль была очень сильной, я пыталась ее пропеть или прогудеть, кричать нельзя.

Начались стремительные потуги, но я всё никак не могла родить. Как только потуга заканчивалась, казалось, что ребенок снова поднимается. Акушерка предложила мне встать с корточек и лечь, поставив под себя ноги, а под голову положить подушку. Это помогло, процесс рождения был самым болезненным. Вскоре родился наш сын, только тогда мы и узнали, что это мальчик, хотя были бы рады любому ребенку. Малыша завернули в футболку мужа — как советуют по славянским традициям, чтобы ребенок впитал энергию отца. Когда сына положили на меня, первая мысль была: как он такой большой поместился в таком маленьком животике — у меня был очень аккуратный живот. Святослав родился весом 3200 граммов и 52 сантиметра. Он сразу был розового цвета, совсем не сморщенный, красивый, прямо кнопочка такая, — вспоминает Надежда. — Для кого-то привычнее и спокойней в такой момент быть в роддоме, довериться врачам. А вот для меня всё наоборот было, я не хотела контролировать процесс. Поэтому рядом были те люди, которые думали так же, как и я. Супруг всё время был очень собранным, никакой растерянности, это мне сильно помогло.

Много ли женщин хотят рожать дома, и как потом зарегистрировать ребенка в ЗАГСе

Марина Заватская, которая ведет курсы по естественным родам, рассказала, что случиться они могут как дома, так и в больнице. Ключевой момент, считает она, в том, где женщина сможет расслабиться и будет чувствовать себя спокойнее.

— Естественные роды — те, которые происходят по законам природы. Можно рожать и в больнице, без вмешательств и препаратов. Самое главное — отсутствие фанатизма, он мешает в любом случае.

У меня шесть родов, трое из них — домашние. Это позволило сделать выводы и делиться ими с другими. Исходя из моего опыта, желающих рожать дома немного. У нас с начала этого года получилась некоторая пауза в курсе. Поэтому было всего восемь пар, которые прошли подготовку. Из них одна пара рожала дома.

В ЗАГСе не возникает никаких проблем с регистрацией ребенка, рожденного дома. Женщина может рожать, где хочет. Закон регулирует только действия медработников — если это не экстренный случай, то принимать роды на дому акушеру запрещено.

На мой взгляд, нужно усовершенствовать законодательство. Во многих странах сейчас роды возможны в трех вариантах: дома с помощью акушерки, в акушерском пункте и, если есть осложнения, — в роддоме. Если дать женщине такой выбор, это бы сняло напряжение и удешевило процесс родов. Я думаю, большинство выбирали бы акушерский пункт.

Самая запоминающая история в практике Марины Заватской — рассказ первой женщины, которая пришла за помощью. Было это около 20 лет назад.

— Женщина очень натерпелась в первых родах. Ей сказали, что ребенок погиб, потом оказалось, что нет. Физически и психически ей было тяжело, и так получилось, что не хотела больше в роддом. Сейчас же многие роддомы, на мой взгляд, правильно подходят к этому процессу и гораздо лучше оборудованы. Больше стало возможностей для естественных родов, в том числе — в роддоме: нет дородовых и общих родильных, это огромный плюс. Что касается меня, то трое моих детей появились на свет дома, их принимал муж. Сейчас у меня есть внучка, она тоже появилась на свет дома. Количество тех, кто хочет рожать дома, на мой взгляд, особо не меняется. Такие женщины были, есть и будут, — рассказывает тюменка.

Мнение врачей

В здравоохранении тем не менее к домашним родам относятся отрицательно. Аргументируя тем, что бывает слишком много рисков.

— Ни одна женщина не застрахована от аномалий. В наше время, когда акушерские и гинекологические услуги предоставляются в полном объеме, когда на помощь приходят современные технологии, домашние роды — это уже отжившая и рискованная практика. Да, раньше, как говорят, рожали в поле, но в этом же поле и умирали «в горячке». А сейчас любая медицинская помощь предоставляется в круглосуточном режиме, — прокомментировала Татьяна Попкова, заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи перинатального центра.

А как вы относитесь к домашним родам? Давайте обсудим в комментариях!