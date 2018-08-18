Стоп, снято: 7 самых популярных семейных фотографий звезд в «Инстаграме» 

Именно эти кадры собрали в популярной социальной сети больше всего лайков.
Фотосессии знаменитостей в глянцевых журналах всегда обращают на себя внимание.
Поставленный свет, идеальные прически и макияж, выверенные позы — все это, конечно, помогает создать снимок, о котором будут говорить еще долго.
Однако ничуть не меньше восторгов вызывают и обыкновенные фото из жизни, которые звезды иногда размещают в своих социальных сетях. Такие милые семейные моменты особенно ценят поклонники, которые выражают свое восхищение лайками и комментариями.
В честь предстоящего Всемирного дня фотографии (отмечается 19 августа) «Летидор» собрал семейные снимки знаменитостей, которые не оставили пользователей Instagram равнодушными.
instagram @borodylia
Аккаунт телеведущей Ксении Бородиной постоянно пополняется новыми и новыми кадрами. Звезда делится с подписчиками секретами красоты и стиля, публикует селфи и радует поклонников совместными снимками с детьми и мужем — бизнесменом Курбаном Омаровым.
25 декабря 2017 года Ксения Бородина опубликовала семейную фотографию в сказочном антураже в розовых тонах и подписала ее:
Публикация от Ксения Бородина (@borodylia)
24 Дек 2017 в 2:07 PST Взрослые иногда нуждаются в сказке даже больше чем дети ♥️♥️♥️ #семья❤ #любовьмоя
Такой очаровательный подарок звезда преподнесла своим подписчикам всего за несколько дней до Нового года. На фото Ксения держит на руках их с Курбаном двухлетнюю дочь Теону. Мужчина приобнимает своего сына Омара, а телеведущая держит за руку свою дочь от первого брака Марусю.
Фотография собрала более 515 тысяч лайков!
instagram @timatiofficial
19 марта 2018 года Алисе, дочери рэпера Тимати, исполнилось 4 года. День рождения девочки с размахом отметили в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.
Поздравить девочку пришли родственники и друзья. Приглашена была и мама Алисы — модель и бывшая возлюбленная Тимати Алена Шишкова. Она выбрала для праздника воздушное розовое платье, в таком же наряде была и именинница.
Сегодня Алисе Тимуровне исполнилось 4 года! Со своей стороны, я постараюсь чтобы в ее жизни было все то, чего не видел даже я сам в 34)) конечно же баловать без толку я ее не собираюсь, но хочу что бы она выросла: умной, разносторонне развитой и главное счастливой девочкой!
— подписал снимок певец.
На сегодняшний день количество лайков под фотографией превысило 937 тысяч!
Тимати принадлежит и другой Instagram-рекорд. 21 марта 2017 года он опубликовал кадры из стильной фотосессии в честь трехлетия Алисы. На нем певец снова запечатлен с дочерью и бывшей возлюбленной. Рэпер оставил трогательное поздравление:
Публикация от Black Star (@timatiofficial)
19 Мар 2017 в 12:08 PDT Уже целых 3 года! Мы с Мамой тебя любим и желаем, что бы ты не росла так стремительно быстро 🙈 мы за тобой не успеваем)))
Фотография меньше чем за сутки набрала 800 тысяч лайков и стала самой популярной в российском сегменте «Инстаграма».
instagram @natasupernova
Супермодель и филантроп Наталья Водянова активно занимается ведением своей страницы в «Инстаграме» — за ее жизнью следят более 1,9 миллиона подписчиков. В основном модель выкладывает селфи и кадры со съемок для глянцевых журналов. Иногда она делится с поклонниками и фотографиями с детьми.
Один из снимков набрал 173 тысячи лайков!
Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova)
7 Апр 2018 в 10:26 PDT На фото Наталья Водянова отмечает Пасху в одном из православных храмов Парижа. Вместе с ней ее партнер, французский бизнесмен Антуан Арно, и дети — сыновья Виктор, Роман, Максим и дочь Нева.
Несмотря на то, что дети много времени проводят за границей, звездная мама приобщает их к русской культуре.
Easter we are ready for you 💪🏻🐰🐣💘 #theorthodoxway. Готовы встречать Пасху👨🏻👩🏼👱🏻♀👦🏼🧒🏼👼🏻 С Праздником всех 🙏🏻💝
— поздравила супермодель подписчиков.
Напомним, что в браке с Джастином Портманом у Водяновой родились трое детей — Лукас, Нева и сын Виктор. В 2011 году модель официально расторгла брак с английским лордом. В настоящий момент Наталья состоит в отношениях с французским бизнесменом Антуаном Арно, у супругов двое общих детей — Максим и Роман.
instagram @cristiano
Футболисту Криштиану Роналду всего 33 года, а он уже стал многодетным отцом. Нападающий клуба «Ювентус» воспитывает семилетнего сына Криштиану-младшего и близнецов Еву и Матео (дети были рождены от суррогатных матерей). 12 ноября 2017 года девушка Роналду, модель Джорджина Родригес, подарила футболисту четвертого ребенка.
Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)
12 Ноя 2017 в 12:19 PST На фотографии Роналду вместе с возлюбленной и старшим сыном приветствуют новорожденную Алану Мартину. Умилительный снимок быстро набрал более 11 миллионов лайков.
В интервью журналу Hello! Джорджина Родригес призналась, что Роналду поддерживал ее на протяжении всей беременности:
Я так горжусь им. Когда нас с малышкой выписали, он устроил для нас праздник-сюрприз и пригласил всех наших родственников и друзей. С ним я чувствую себя самой счастливой женщиной на свете.
Кайли Дженнер
instagram @kyliejenner
На «Инстаграм» одной из самых успешных представительниц американской золотой молодежи подписано более 112 миллионов человек. Младшая сестра Ким Кардашьян и Кендалл Дженнер занимается собственной линией косметики, постит селфи и… не так давно оказалась на обложке Forbes! Кайли вошла в список женщин-миллиардеров Америки, и это всего-то в 20 лет.
1 февраля 2018 года у Кайли и ее возлюбленного — рэпера Трэвиса Скотта — родилась дочь. Новорожденную назвали Сторми Уэбстер.
В интервью журналу Elle Кайли рассказала о том, как на нее повлияло материнство:
Все говорят, что ты полностью меняешься, когда становишься мамой. Но, честно говоря, я чувствую себя все той же, но только лучше. Все благодаря Сторми.
Снимки, на которых есть Сторми, всегда набирают огромное количество лайков. Эта милая фотография с мамой и дочкой понравилась 13 миллионам пользователей.
Публикация от Kylie (@kyliejenner)
1 Мар 2018 в 2:50 PST Кажется, у малышки имеются все шансы переплюнуть звездную маму, если в будущем Сторми заведет собственный аккаунт в Instagram.
Бейонсе
instagram @beyonce
Певица Бейонсе часто публикует в «Инстаграме» свои фотографии и демонстрирует подписчикам женственные формы. Семейных снимков в ее профиле гораздо меньше. Но когда звезда все-таки приоткрывает завесу тайны над своей личной жизнью, это становится настоящей сенсацией.
Публикация от Beyoncé (@beyonce)
13 Июл 2017 в 10:10 PDT Фотография, на которой певица в образе Венеры с картины Боттичелли держит на руках двойняшек Сэра и Руми, набрала более 10 миллионов лайков. Таким необычным способом Бейонсе рассказала всему миру о том, что близнецам исполнился месяц.
Напоминаем, что Бейонсе вышла замуж за рэпера Jay-Z в 2008 году. 7 января 2012 года певица стала мамой дочки Блю Айви, а 12 июня 2017 года она родила двойню — сына Сэма Картера и дочь Руми Картер.
instagram @reesewitherspoon
Знаменитая «блондинка в законе» очаровала почти 14 миллионов подписчиков. Ее жизнерадостный профиль в «Инстаграме» пестрит забавными селфи, красивыми пейзажами и мотивирующими цитатами.
Часто в фотоблоге актрисы появляются и семейные фото. Риз — мама троих детей. В браке с Райаном Филиппом она родила дочку Аву и сына Дикона. Второй брак с агентом Джимом Тотом принес Уизерспун еще одного сына — Теннеси.
Публикация от Reese Witherspoon (@reesewitherspoon)
13 Май 2018 в 12:36 PDT 13 мая 2018 года Риз опубликовала короткое видео, на котором дети поздравляют ее с Днем матери. Несколько кадров собрали 9 миллионов просмотров и 440 тысяч лайков!
Празднуем День матери! Вы ВСЕ мои герои… У вас самая сложная задача из всех: вам надо заботиться о будущем поколении и дарить ему свою любовь. Невероятное счастье — быть матерью этих троих чудесных детей, и я делюсь с вами ВСЕМИ этим замечательным днем. #MothersDay💕🌸🌷💖
В цитатах авторов орфография и пунктуация сохранены
Фото: instagram @beyonce
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