Стоп, снято: 7 самых популярных семейных фотографий звезд в «Инстаграме»

Именно эти кадры собрали в популярной социальной сети больше всего лайков.

Фотосессии знаменитостей в глянцевых журналах всегда обращают на себя внимание.

Поставленный свет, идеальные прически и макияж, выверенные позы — все это, конечно, помогает создать снимок, о котором будут говорить еще долго.

Однако ничуть не меньше восторгов вызывают и обыкновенные фото из жизни, которые звезды иногда размещают в своих социальных сетях. Такие милые семейные моменты особенно ценят поклонники, которые выражают свое восхищение лайками и комментариями.

В честь предстоящего Всемирного дня фотографии (отмечается 19 августа) «Летидор» собрал семейные снимки знаменитостей, которые не оставили пользователей Instagram равнодушными.

Аккаунт телеведущей Ксении Бородиной постоянно пополняется новыми и новыми кадрами. Звезда делится с подписчиками секретами красоты и стиля, публикует селфи и радует поклонников совместными снимками с детьми и мужем — бизнесменом Курбаном Омаровым

25 декабря 2017 года Ксения Бородина опубликовала семейную фотографию в сказочном антураже в розовых тонах и подписала ее:

24 Дек 2017 в 2:07 PST Взрослые иногда нуждаются в сказке даже больше чем дети ♥️♥️♥️ #семья❤ #любовьмоя

Такой очаровательный подарок звезда преподнесла своим подписчикам всего за несколько дней до Нового года. На фото Ксения держит на руках их с Курбаном двухлетнюю дочь Теону. Мужчина приобнимает своего сына Омара, а телеведущая держит за руку свою дочь от первого брака Марусю.

Фотография собрала более 515 тысяч лайков!

19 марта 2018 года Алисе, дочери рэпера Тимати, исполнилось 4 года. День рождения девочки с размахом отметили в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.

Поздравить девочку пришли родственники и друзья. Приглашена была и мама Алисы — модель и бывшая возлюбленная Тимати Алена Шишкова. Она выбрала для праздника воздушное розовое платье, в таком же наряде была и именинница.

Сегодня Алисе Тимуровне исполнилось 4 года! Со своей стороны, я постараюсь чтобы в ее жизни было все то, чего не видел даже я сам в 34)) конечно же баловать без толку я ее не собираюсь, но хочу что бы она выросла: умной, разносторонне развитой и главное счастливой девочкой!

— подписал снимок певец.

На сегодняшний день количество лайков под фотографией превысило 937 тысяч!

Тимати принадлежит и другой Instagram-рекорд. 21 марта 2017 года он опубликовал кадры из стильной фотосессии в честь трехлетия Алисы. На нем певец снова запечатлен с дочерью и бывшей возлюбленной. Рэпер оставил трогательное поздравление:

19 Мар 2017 в 12:08 PDT Уже целых 3 года! Мы с Мамой тебя любим и желаем, что бы ты не росла так стремительно быстро 🙈 мы за тобой не успеваем)))

Фотография меньше чем за сутки набрала 800 тысяч лайков и стала самой популярной в российском сегменте «Инстаграма».

Супермодель и филантроп Наталья Водянова активно занимается ведением своей страницы в «Инстаграме» — за ее жизнью следят более 1,9 миллиона подписчиков. В основном модель выкладывает селфи и кадры со съемок для глянцевых журналов. Иногда она делится с поклонниками и фотографиями с детьми.

Один из снимков набрал 173 тысячи лайков!

7 Апр 2018 в 10:26 PDT На фото Наталья Водянова отмечает Пасху в одном из православных храмов Парижа. Вместе с ней ее партнер, французский бизнесмен Антуан Арно , и дети — сыновья Виктор, Роман, Максим и дочь Нева.

Несмотря на то, что дети много времени проводят за границей, звездная мама приобщает их к русской культуре.

Easter we are ready for you 💪🏻🐰🐣💘 #theorthodoxway. Готовы встречать Пасху👨🏻👩🏼👱🏻♀👦🏼🧒🏼👼🏻 С Праздником всех 🙏🏻💝

— поздравила супермодель подписчиков.

Напомним, что в браке с Джастином Портманом у Водяновой родились трое детей — Лукас, Нева и сын Виктор. В 2011 году модель официально расторгла брак с английским лордом. В настоящий момент Наталья состоит в отношениях с французским бизнесменом Антуаном Арно, у супругов двое общих детей — Максим и Роман.

Футболисту Криштиану Роналду всего 33 года, а он уже стал многодетным отцом. Нападающий клуба «Ювентус» воспитывает семилетнего сына Криштиану-младшего и близнецов Еву и Матео (дети были рождены от суррогатных матерей). 12 ноября 2017 года девушка Роналду, модель Джорджина Родригес , подарила футболисту четвертого ребенка.

12 Ноя 2017 в 12:19 PST На фотографии Роналду вместе с возлюбленной и старшим сыном приветствуют новорожденную Алану Мартину . Умилительный снимок быстро набрал более 11 миллионов лайков.

В интервью журналу Hello! Джорджина Родригес призналась, что Роналду поддерживал ее на протяжении всей беременности:

Я так горжусь им. Когда нас с малышкой выписали, он устроил для нас праздник-сюрприз и пригласил всех наших родственников и друзей. С ним я чувствую себя самой счастливой женщиной на свете.

Кайли Дженнер

На «Инстаграм» одной из самых успешных представительниц американской золотой молодежи подписано более 112 миллионов человек. Младшая сестра Ким Кардашьян Кендалл Дженнер занимается собственной линией косметики, постит селфи и… не так давно оказалась на обложке Forbes ! Кайли вошла в список женщин-миллиардеров Америки, и это всего-то в 20 лет.

1 февраля 2018 года у Кайли и ее возлюбленного — рэпера Трэвиса Скотта — родилась дочь. Новорожденную назвали Сторми Уэбстер.

В интервью журналу Elle Кайли рассказала о том, как на нее повлияло материнство:

Все говорят, что ты полностью меняешься, когда становишься мамой. Но, честно говоря, я чувствую себя все той же, но только лучше. Все благодаря Сторми.

Снимки, на которых есть Сторми, всегда набирают огромное количество лайков. Эта милая фотография с мамой и дочкой понравилась 13 миллионам пользователей.

1 Мар 2018 в 2:50 PST Кажется, у малышки имеются все шансы переплюнуть звездную маму, если в будущем Сторми заведет собственный аккаунт в Instagram.

Бейонсе

Певица Бейонсе часто публикует в «Инстаграме» свои фотографии и демонстрирует подписчикам женственные формы. Семейных снимков в ее профиле гораздо меньше. Но когда звезда все-таки приоткрывает завесу тайны над своей личной жизнью, это становится настоящей сенсацией.

13 Июл 2017 в 10:10 PDT Фотография, на которой певица в образе Венеры с картины Боттичелли держит на руках двойняшек Сэра и Руми, набрала более 10 миллионов лайков. Таким необычным способом Бейонсе рассказала всему миру о том, что близнецам исполнился месяц.

Напоминаем, что Бейонсе вышла замуж за рэпера Jay-Z в 2008 году. 7 января 2012 года певица стала мамой дочки Блю Айви, а 12 июня 2017 года она родила двойню — сына Сэма Картера и дочь Руми Картер.

Знаменитая «блондинка в законе» очаровала почти 14 миллионов подписчиков. Ее жизнерадостный профиль в «Инстаграме» пестрит забавными селфи, красивыми пейзажами и мотивирующими цитатами.

Часто в фотоблоге актрисы появляются и семейные фото. Риз — мама троих детей. В браке с Райаном Филиппом она родила дочку Аву и сына Дикона. Второй брак с агентом Джимом Тотом принес Уизерспун еще одного сына — Теннеси.

13 Май 2018 в 12:36 PDT 13 мая 2018 года Риз опубликовала короткое видео, на котором дети поздравляют ее с Днем матери. Несколько кадров собрали 9 миллионов просмотров и 440 тысяч лайков!

Празднуем День матери! Вы ВСЕ мои герои… У вас самая сложная задача из всех: вам надо заботиться о будущем поколении и дарить ему свою любовь. Невероятное счастье — быть матерью этих троих чудесных детей, и я делюсь с вами ВСЕМИ этим замечательным днем. #MothersDay💕🌸🌷💖

В цитатах авторов орфография и пунктуация сохранены

