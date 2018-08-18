Ещё
В конце августа ЖК «Салават Купере» откроется первый подростковый клуб
Далее:
Читайте также:
Ещё

В конце августа ЖК «Салават Купере» откроется первый подростковый клуб 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Об этом «АиФ-Казань» сообщили в МБУ «Подросток». Как ранее сообщала мэрия Казани, он расположится на ул. Айрата Арсланова, 11 на площади 300 кв.м. Его смогут посещать более 200 подростков. Большинство занятий будут бесплатными. Среди направлений — танцы, шахматы, единоборства, робототехника, 3D-моделирование, студия раннего развития детей до 7 лет. Также будут работать группы по кроссфиту и йоге для мам.
«В «Салават Купере» мы предлагаем площадку, где будут проводиться занятия по фитнесу для молодых мам или в формате «мама+малыш», где можно будет провести тематическую встречу. Нам хочется, чтобы не только дети, но и их родители нашли в клубе занятие по душе», — рассказала начальник информационно-аналитического отдела объединения «Подросток» Юлия Мищенко.
Также скоро в поселке Дербышки откроется первый подростковый центр «Лазер».
МБУ «Подросток» — крупнейшая сеть подростковых клубов в РТ и в России, занимающаяся организацией творческого и спортивного досуга детей и молодежи. В 58 клубах сегодня более 350 различных кружков и секций. Актуальные направления: авиамоделирование, хореография, журналистика, 3D-моделирование, интеллектуальные игры, силовые единоборства, кроссфит, вокал, флористика, робототехника, дизайн, шахматы/шашки, дуатлон, хоккей, футбол, КВН, стретчинг (растяжка), ментальная арифметика, гончарное мастерство, ИЗО и многое другое.
Бесплатный телефон «горячей линии» 8 800 707 95 47. Подавляющее большинство занятий в «Подростке» проводятся бесплатно.
АиФ Казань: последние новости
Не больные, а другие. Почему всё больше детей с аутизмом? Ребенку, рожденному в аквапарке в Казани, подарили пожизненный сертификат Готовим почву под урожай-2018. Что делать в огороде в сентябре
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Внучка Кощея и Кен-манекен: фото, вызвавшие издевки
5 научных фактов в пользу самоудовлетворения3
Зачем в советских санузлах делали окно
Названа самая сексуальная национальность для россиян128
Фанаты просят Веру Брежневу перестать худеть5
Видео
08:32
Пора перестать верить в мифы о ЗОЖ
Здоровье
09:53
Актеры, которые никак не постареют
Звёзды
06:13
Можно ли умереть от шоколада
Еда
09:35
Знаменитости, избивавшие жен
Звёзды
07:36
Звезды, которые увеличили грудь и пожалели
Звёзды
00:15
«Посмотри вниз»: он сделал ей предложение в вертолете
Любовь Другое
04:23
Джоли госпитализировали в психиатрическую клинику
Звёзды
06:21
Знаменитости, родившие после 45 лет
Звёзды
02:07
Пригожин рассказал о пополнении в семье
Звёзды
00:15
Кожевникова рассказала о своей зависимости
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение