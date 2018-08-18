В конце августа ЖК «Салават Купере» откроется первый подростковый клуб

Об этом «АиФ-Казань» сообщили в МБУ «Подросток». Как ранее сообщала мэрия Казани, он расположится на ул. Айрата Арсланова, 11 на площади 300 кв.м. Его смогут посещать более 200 подростков. Большинство занятий будут бесплатными. Среди направлений — танцы, шахматы, единоборства, робототехника, 3D-моделирование, студия раннего развития детей до 7 лет. Также будут работать группы по кроссфиту и йоге для мам.

«В «Салават Купере» мы предлагаем площадку, где будут проводиться занятия по фитнесу для молодых мам или в формате «мама+малыш», где можно будет провести тематическую встречу. Нам хочется, чтобы не только дети, но и их родители нашли в клубе занятие по душе», — рассказала начальник информационно-аналитического отдела объединения «Подросток» Юлия Мищенко.

Также скоро в поселке Дербышки откроется первый подростковый центр «Лазер».

МБУ «Подросток» — крупнейшая сеть подростковых клубов в РТ и в России, занимающаяся организацией творческого и спортивного досуга детей и молодежи. В 58 клубах сегодня более 350 различных кружков и секций. Актуальные направления: авиамоделирование, хореография, журналистика, 3D-моделирование, интеллектуальные игры, силовые единоборства, кроссфит, вокал, флористика, робототехника, дизайн, шахматы/шашки, дуатлон, хоккей, футбол, КВН, стретчинг (растяжка), ментальная арифметика, гончарное мастерство, ИЗО и многое другое.

Бесплатный телефон «горячей линии» 8 800 707 95 47. Подавляющее большинство занятий в «Подростке» проводятся бесплатно.